BAHIA

Concurso do TRT-BA com salários de até R$ 12,4 mil tem validade prorrogada; veja

Edital de 2022 segue vigente, exceto para o cargo de Agente de Polícia Judicial

Carol Neves

Publicado em 21 de março de 2025 às 08:30

TRT5 Crédito: Divulgação

O concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-BA) teve sua validade prorrogada por mais dois anos, conforme publicação no Diário Oficial da União da quinta-feira (20). O certame, que estava previsto para expirar em maio de 2025, seguirá vigente até maio de 2027, com exceção do cargo de Técnico Judiciário/Área Administrativa/Especialidade: Agente de Polícia Judicial. >

O edital de 2022, organizado pela Fundação Carlos Chagas, foi destinado à formação de cadastro reserva para os cargos de Analista e Técnico Judiciário. O resultado final do concurso foi homologado em abril de 2023, e os salários iniciais podem chegar a R$ 12.455,30. >

A decisão de prorrogar o prazo foi tomada pelo Órgão Especial do TRT5, em sessão realizada no dia 10 de março, sob a presidência do desembargador Jéferson Muricy. A resolução administrativa, aprovada por unanimidade, visa garantir a continuidade do processo de provimento de cargos no quadro permanente do tribunal. >