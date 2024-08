MIL VAGAS

Concurso: prefeitura baiana abre inscrições com salários de até R$ 14 mil

A prefeitura de Conceição de Jacuípe, a 27 km de Feira de Santana, no interior da Bahia, abriu as inscrições para o concurso público que oferta mais de mil vagas e salários de até R$ 14 mil. Ao todo, são 1.142 vagas, com oportunidades nível fundamental, médio, técnico e superior.

Interessados podem se inscrever até 9 de setembro no site do Isba. As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade do cargo escolhido. A cobrança é de R$ 65,00 para Nível Fundamental, R$ 80,00 para Nível Médio e Técnico, e R$ 115,00 para Nível Superior.