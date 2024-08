EM UBAITABA

Condenado por homicídio, diretor de escola estadual que usava identidade falsa é preso na Bahia

O diretor de uma escola estadual que usava identidade falsa foi preso na cidade de Ubaitaba, no Sul da Bahia, nessa terça-feira (27). Ele era foragido da Justiça de Minas Gerais por homicídio há 15 anos.

Antes de ir para a Bahia, o investigado chegou a morar na cidade de Vilhena, em Rondônia. Para não ser encontrado, ele passou a viver com outra identidade na Bahia e prestou concurso público para a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC). Segundo informações da TV Bahia, Élio Camilo passou a se apresentar como Geraldo Dantas Silva.

Ainda segundo a polícia, no momento da prisão, ele não apresentou resistência e afirmou ter consciência de que um dia poderia ser encontrado.

Em nota, a Polícia Civil da Bahia informou que três mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município, onde foram apreendidas duas motocicletas e um carro. Ele também foi autuado em flagrante por falsificação de documentos e foi encaminhado para uma unidade policial, onde está custodiado à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A prisão foi realizada em conjunto com apoio operacional da 7ª Coordenação Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Ilhéus). A ação de hoje é resultado de um trabalho conjunto do Laboratório de Inteligência Cibernética (Ciberlab) da Superintendência de Informações e Inteligência Policial da PCMG e da Diretoria de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Federal (PF).