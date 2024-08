FORAGIDO

Condenado por matar mulher na frente dos filhos é preso escondido em bunker na Bahia

Um homem condenado por matar a esposa na frente do filhos, em 2010, foi encontrado e preso em um bunker na cidade de Camacan, no Sul da Bahia, nesta terça-feira (20). O foragido Edivan Ribeiro Santana foi localizado em uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) Ilhéus, com apoio da Rondesp Sul, da 62ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e da 6ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin).