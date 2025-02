FRAUDE

Condomínio de alto padrão é flagrado com 'gatos' de água no Litoral Norte

Desvio é equivalente a 480 mil litros de água desviados por mês

A Embasa identificou e retirou 32 fraudes de ligações clandestinas em um condomínio de alto padrão em Barra do Jacuípe, no litoral de Camaçari, ao longo do mês de fevereiro. O desvio feito no local é equivalente a 480 mil litros de água desviados por mês. A ação faz parte da Operação Carnaval 2025. >