HORA DA BRINCADEIRA

Confira 10 programações gratuitas para fazer com as crianças em Salvador neste fim de semana

Dia das Crianças na capital baiana será marcado por brincadeiras

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 11:35

Programação para as crianças em Salvador Crédito: Divulgação

O fim de semana em Salvador vai ser marcado pelo Dia Das Crianças, que ocorre neste sábado (12) com eventos especiais para os pequenos de todas as idades.

Na lista que o CORREIO separou para os pais e responsáveis, há diversas opções por toda capital baiana até o próximo domingo (13), com horários e locais diversos para a diversão das crianças. Confira.

- Concurso Karaokê Kids no shopping Center Lapa

O centro comercial lança o "Concurso Karaokê Kids", evento que incentiva as crianças de 4 a 12 anos a mostrar os talentos musicais da cidade. No dia 12 de outubro, acontece a segunda seletiva, das 15h às 17h, na Praça de Alimentação do Shopping Lapa, localizada no 3º piso. Cada participante poderá se inscrever gratuitamente até o dia 12 de outubro, por meio do link disponível na plataforma Sympla (https://tinyurl.com/3xnpj2c8).

Concurso Karaokê Kids no shopping Center Lapa Crédito: Divulgação

- Shopping Bela Vista promove oficinas artísticas, shows, palhaçaria musical e parque

Serão oferecidas oficinas gratuitas de dança, canto, teatro e instrumentos, para estimular o lado artístico dos pequenos. As atividades acontecerão todos os sábados e domingos, das 16h às 18h. O parque funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O ingresso para aproveitar as brincadeiras custa a partir de R$ 40 para até 30 minutos de diversão.

Programação:

Dia 12 de outubro (sábado)

16h: Apresentação Musiclauns

Dia 13 de outubro (domingo)

16h: Oficina de Instrumentos

17h: Concurso de desenho

Dia 20 de outubro (domingo)

16h: Oficina de Canto

17h: Tio Paulinho (animação no palco)

Local: Palco do Bela - Praça de alimentação do Shopping Bela Vista (piso L2)

Shopping Bela Vista promove oficinas artísticas e shows no Dia das Crianças Crédito: Divulgação

- Gexperience Salvador - experiência itinerante da Globo

O gexperience (gex), circuito de experiências itinerante da Rede Globo, promete programação repleta de diversão no Salvador Shopping. Localizado no Piso L1, o espaço está com promoções especiais: crianças de até 5 anos terão entrada gratuita, e de 6 a 11 anos poderão participar pagando apenas R$ 5,00. Os acompanhantes também contarão com o benefício de meia-entrada, no valor de R$ 7,00, até 24 de novembro.

São mais de 15 atrações interativas, como área dedicada ao "DPA - Detetives do Prédio Azul" e se divertir nas competições dos "Cavalinhos do Fantástico". O famoso personagem Louro Mané, companheiro de Ana Maria Braga no programa "Mais Você", também está presente para garantir boas risadas. Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial gexperience.com.br/salvador ou em pontos físicos no Salvador Shopping, situados na entrada do circuito (piso L1)

Gexperience Salvador Crédito: Divulgação

- Shopping Paseo realiza ‘Parada Divertida’ gratuita no Dia das Crianças

No próximo sábado (12) o Shopping Paseo terá uma programação especial voltada para a criançada, com a ‘Parada Divertida’. A ação contará com a animação de personagens e bandinha de fanfarra, que irão percorrer os dois pisos do empreendimento, a partir das 15h. Gratuito.

Shopping Paseo realiza ‘Parada Divertida’ no Dia das Crianças Crédito: Divulgação

- Shopping Paralela apresenta parque temático da Patrulha Canina

O Shopping Paralela preparou atrações especiais para as crianças. O Parque Temático da Patrulha Canina vai oferecer piscina de bolinhas, navio com escorregador, caça-palavras e diversas atividades que exercitam o corpo e a mente, ao lado dos personagens icônicos das telas. A atração está localizada na praça I de eventos do Shopping Paralela e funciona de segunda a sábado, das 9h às 22h; e domingos e feriados das 12h às 21h. O parque estará disponível até 27 de outubro (domingo).

Parque do Patrulha Canina Crédito: Divulgação

- Shopping Itaigara celebra Dia das Crianças com atividades especiais

O Shopping Itaigara preparou uma programação especial para a garotada, que acontecerá no próximo sábado, dia 12 de outubro. Das 14h às 18h, os pequenos e grandinhos poderão curtir uma tarde de surpresas e muita diversão, como atividades de pintura facial, escultura de balões, e ainda se divertir com uma fanfarra que animará o mall. Quem comanda o som é a banda Espaço Musical, às 16h, com um repertório alto astral e suas performances lúdicas e interativas, que agitam o público.

Shopping Itaigara Crédito: Divulgação

- Crianças de Salvador recebem o 5º SSA Mapping

O evento SSA Mapping de 2024 terá sua programação artística nos dias 12 e 13 de outubro, final de semana do Dia das Crianças, oferecendo diversas atividades para proporcionar momentos de muita diversão para a criançada. A programação é totalmente gratuita e ocupa a Praça Maria Felipa, onde fica o Mercado Modelo. O local vai se tornar tela para projeções de obras visuais.

No sábado, agenda infanto-juvenil começa às 16h, com um passeio guiado chamado “Rolezinho – Prosas da Baía”, para crianças e adolescentes de 11 a 17 anos.

Nos dois dias, às 17h, a Feira Criativa, com arte e gastronomia, começa a funcionar. Logo em seguida, às 18h, o espaço infantil é ativado, com muitas brincadeiras, incluindo pintura facial e pula-pula.

Para a programação completa, basta acessar o site https://ssamapping.com.br

5º SSA Mapping Crédito: Divulgação

- Brinca Bahia: programação para as crianças no Pelourinho

A Praça das Artes, localizada no Centro Histórico, Pelourinho, será das crianças este final de semana (12 e 13 de outubro). Com uma vasta programação 100% gratuita, o projeto Brinca Bahia terá Tio Paulinho e vários artistas. Entre as atrações, a Orquestra Compassos, a peça teatral Baú de Histórias, Musiclauns e o grupo UDT. Serão 10 horas de shows, oficinas, brincadeiras e atividades gratuitas. A expectativa é receber 1500 pessoas por dia. As atividades acontecem sempre das 15h às 20h.

Tio Paulinho Crédito: Divulgação

- MAM e MAC Bahia tem programação especial para o Dia das Crianças

O Museu de Arte Moderna da Bahia e o Museu de Arte Contemporânea prepararam um sábado especial. No MAM, a partir das 10h, acontece a Oficina Vilerê, uma atividade de circo e artes do corpo destinada às crianças da comunidade da Gamboa. Na Capela do Museu, haverá uma oficina de sensibilização poética com contação de histórias para crianças de 6 a 12 anos, conduzida pela psicóloga e escritora Vanina Cruz, aberta ao público. A partir das 15h, haverá contação de histórias com Terezinha Passos. Às 16h, a programação continua com uma animada aula de circo conduzida por Gio, prometendo muita diversão.

MAM e MAC Bahia Crédito: Divulgação

- Escoteiros por um dia no Parque Shopping Bahia

Com a participação especial da Marinha do Brasil no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, os escoteiros de unidades da Região Metropolitana de Salvador (RMS) vão promover oficinas de atividades como 'nós' marinheiros, práticas escoteiras, comunicação náutica e entre outras curiosidades desse universo que fomenta a consciência de preservação do bioma marinho aos jovens e crianças. A ação acontece a partir das 11h, na Praça de Alimentação (L3) do shopping. O evento é gratuito.