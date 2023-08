Confira a ordem dos shows no encerramento da trezena de Santa Dulce

Neste domingo (13), quando milhares de fiéis são esperados para o encerramento da trezena de Santa Dulce dos Pobres, haverá uma programação especial para a festa da padroeira conhecida como Anjo Bom do Brasil.



Os eventos do dia litúrgico ocorrem na Praça Irmã Dulce, no Largo de Roma.



Confira a ordem dos shows:



15h - Show do Padre Antonio Maria



16h - Missa Campal presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, dom Sergio da Rocha.