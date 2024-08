ECONOMIA

Confira a programação da ConstruNordeste desta sexta-feira (2)

Evento reúne em Salvador as principais empresas e especialistas da área

Gil Santos

Publicado em 2 de agosto de 2024 às 07:00

A expectativa dos organizadores é que mais de 30 mil pessoas passem pela 2ª edição da ConstruNordeste Crédito: Ana Lúcia Albuquerque

As principais empresas, profissionais e pesquisadores da construção civil no Brasil estão reunidos no Centro de Convenções, na Boca do Rio, em Salvador, discutindo o setor, fazendo rodadas de negociações e debatendo os desafios e as inovações da área. A expectativa dos organizadores é que mais de 30 mil pessoas passem pela 2ª edição da ConstruNordeste, que começou na quarta-feira (31) e segue até esta sexta (2).

"A Construção Civil é um dos mercados mais pujantes da nossa economia e realizar a ConstruNordeste, pelo segundo ano consecutivo, é mostrar que Salvador está atenta ao movimento da economia nacional e local, sobretudo, diante dos patrocinadores que compram a iniciativa junto com a gente", ressalta Bruno Portela, uma das lideranças da Bahia Eventos, responsável pela promoção da feira.

Com mais de 150 expositores, a edição de 2024 tem como principal novidade a ampliação em 45% do tamanho da área onde é realizada a feira. "Esse maior espaçamento confirma o fortalecimento do evento perante o mercado da construção civil das regiões Norte e Nordeste do país, colocando a capital baiana como protagonista deste importante player", destaca o líder.

Entre as mesas desse último dia estão um debate sobre o 'Aperfeiçoamento em Orçamento e Planejamento de Obras Civis com Sistema de Gestão', também 'Estudos de incorporação imobiliária baseados em modelagem algorítmica' e 'O uso da Inteligência Artificial no mercado imobiliário e na Construção Civil'. São cerca de 20 palestras (confira a abaixo), a maioria está com as inscrições encerradas, mas é possível fazer a pesquisa no endereço https://www.construnordeste.com.br/.

Em nota, a organização do evento informou que a ConstruNordeste fez uma parceria com a Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf) para a compensação de carbono emitido durante os três dias do evento.

"A compensação será feita através do plantio de mudas nativas, de acordo com o cálculo de emissões realizado no inventário de carbono. Este compromisso reforça a dedicação do evento à sustentabilidade ambiental", diz, em nota.

Além da compensação ambiental, a feira será responsável por uma doação social para uma organização filantrópica. "O valor arrecadado com as inscrições pagas para as oficinas serão destinados à Organização do Auxílio Fraterno (OAF)", afirma Bruno.

A Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (Ademi) participa do evento com a Praça Ademi-BA, composta por associados expositores, com imóveis à venda em tipologias diversas, nos bairros mais estratégicos de Salvador. Cerca de 2 mil unidades estão disponíveis.

Os destaques da ConstruNordeste 2024 incluem ainda apresentação de um concreto que absorve gases do efeito estufa; Fórum das Mulheres debatendo a presença feminina na construção civil; e demonstração das possibilidades do uso de alumínio para moldes de concreto na construção.

Arena Cimatec:

⦁ Aperfeiçoamento em Orçamento e Planejamento de Obras Civis com Sistema de Gestão (14h) - Gleice M. Ribeiro, Engenheira Civil, SENAI CIMATEC e Marcus S. Medina, Consultor, NG7 Consultoria;

⦁ Orçamentação com BIM: A experiência do SESI Feira de Santana (15h) - Luiz Henrique Lima, Arquiteto e Urbanista, SENAI CIMATEC;

⦁ Estudos de incorporação imobiliária baseados em modelagem algorítmica (16h) - Bruno Leão, Arquiteto e Urbanista, SENAI CIMATEC e Maurício Felzemburgh, Arquiteto e Urbanista, SENAI CIMATEC;

⦁ Aplicações do BIM em projetos de combate a incêndio (17h) - Rafaela Viana, Consultora BIM, SENAI CIMATEC e Suriel Vilela, Especialista BIM, SENAI CIMATEC;

⦁ Do passado ao futuro: como usar o BIM para conservação do patrimônio edificado (18h) - Bruna Bitencourt, Consultora BIM, SENAI CIMATEC

Plenária Farol da Barra:

⦁ Grupo Rede+ apresenta a palestra: Inovação & Startups para Construção Civil com Rodrigo Paolilo, Fundador e CEO do Grupo Rede+ e Presidente Instituto Inova+ (14h).

⦁ Kingspan Isoeste apresenta a palestra: Revestimentos térmicos e metálicos para fachadas e coberturas na construção industrializada com Carlos Cunha, Leandro Trigueiros e Márcia Gantois (15h).

⦁ Matiz Tintas apresenta a palestra: Sistema de pintura e Patologias com Carlos Lima (17h).

⦁ ICF apresenta a palestra: Transformando a forma de construir no Brasil com João Felipe da Rocha – Fundador do Grupo ICF (19h).

Plenária Pelourinho:

⦁ Cidades Sustentáveis e Resilientes com André Fraga - Vereador da Câmara Municipal de Salvador (15h às 15h30);

⦁ Importância do Setor da Construção no Combate às Mudanças Climáticas com Leonel Leal da PNUD - ONU (15h30 às 16h);

⦁ Engajamento do setor empresarial na Agenda ESG – HUB ODS Bahia - Rede Brasil do Pacto Global com Arlinda Coelho da FIEB (16h15 às 16h45);

⦁ Suporte às pequenas e médias empresas para a implantação de projetos sustentáveis com Márcia Suede do SEBRAE-BA (16h45 às 17h15);

⦁ Financiamento de Projetos Sustentáveis com Igor Veneza da BNB (17h30 às 18h);

⦁ Estratégias Ambientais e Sociais Inovadoras – Estudos de Casos do Grupo Civil Engenharia com Rafael Valente Civil Incorporadora (18h às 18h30);

⦁ O Conceito da “Sustentabilidade Possível”: Como Aplicar Indicadores de Desempenho em ESG / Sustentabilidade para o Setor da Construção com Antonio Macedo Filho da EcoBuilding Consultoria (18h45 às 19h15);

⦁ Encerramento: O papel do Sinduscon-BA como agente promotor do desenvolvimento sustentável do setor da construção na Bahia com Alexandre Landim - Presidente da Sinduscon-BA (19h45 às 20h);

Plenária Baía de Todos os Santos:

⦁ Inovações no Mercado Imobiliário com Marcus Araújo - Fundador Estatístico da Datastore (16h);

⦁ Engenheiros e Arquitetos do Futuro: encontro de gerações com Sérgio Scheer - Professor da Universidade Federal do Paraná - UFPR (17h);

⦁ Jornada do Lean Construction 4.0 com Angela de Bortoli Saggin - Gerente de Excelência Operacional da Diagonal Engenharia (18h);