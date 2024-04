DIAS E HORÁRIOS

Confira a programação da Prefeitura na Bienal do Livro Bahia 2024

Evento começa nesta sexta (26)

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e a Fundação Gregório de Mattos (FGM), vai integrar a programação da Bienal do Livro Bahia, que acontece entre a partir desta sexta-feira (26) até o próximo dia 1º de maio, no Centro de Convenções de Salvador (CCS), na Boca do Rio. A participação se dará através de dinâmicas, ações socioculturais e educativas em três espaços dentro da Bienal: o Stand Casa das Histórias, o Espaço Infantil e o Café Literário.

O Stand Casa das Histórias terá apresentações de palestras, lançamentos de projetos e livros e encontro de linguagens literárias. Já o espaço Prefeitura da Cidade do Salvador apresenta histórias de raiz baseadas no livro Boca de Cena. Por fim, o Café Literário trará um papo animado com os profissionais de desenho e artistas que fazem as traduções dos textos e poesias, com seus desenhos, além de conversa com autores selecionados no Selo João Ubaldo – Ano IV.

A gerente de Biblioteca, Livros e Leitura da FGM, Jane Palma, afirma que o evento é fundamental para a cidade, pois o expoente literário da Bahia é grande no universo nacional. “Os grandes nomes da nossa literatura nasceram na Bahia, e a Prefeitura tem uma política pública de fomento da leitura importante, então esse evento fará com que haja um fomento da cadeia econômica e produtiva da literatura, ampliando o hábito da leitura em diversos gêneros. Nossa participação é importante para mostrar, através dos espaços, nossas ações”, declara.

Na ocasião, o público poderá conferir todas as ações e publicações lançadas pela FGM, como o selo João Ubaldo Ribeiro, o projeto Cauê Erê, voltado para crianças, a divulgação da Plataforma Digital Caminhos da Leitura e o Coreto Literário – projeto que, no Verão, percorre praças da cidade de Salvador.

Confira a programação completa dos espaços da Prefeitura na Bienal:

Stand Casa das Histórias de Salvador

Sexta-feira (26)

11h – Apresentação do projeto Literama Infantil, primeiro Circuito de Contação de Histórias Negras da Bahia criado para estimular o interesse pela leitura e fomentar a literatura afro-brasileira infantojuvenil baiana.

Sábado (27)

16h – II Encontro de Bibliotecas Comunitárias – projeto de integração das linguagens dos agentes literários dentro da Bahia.

Domingo (28)

10h – Roda de conversa Letras Pretas, com apresentação dos trabalhos da literatura preta com as autoras Táina Santos de Sena e Carla Brito.

Apresentação das ações e programação de 2024 do Programa de Combate ao Racismo Institucional (PCRI), com a participação da coordenadora do PCRI, Oilda Rejane, e das representantes dos comitês da FGM, Adjane Ribeiro e Viviane Ramos; e da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), Rafaela Pondé.

Segunda-feira (29)

10h – Roda de Conversa: Identidade no corpo – abordagem da literatura negra, nas criações de roupas, tecidos. As condições no cenário atual, propostas e ações desenvolvidas, com a participação de Renato Carneiro (Katuka Africanidades), Goya Lopes e Alberto Pita.

Terça-feira (30)

9h às 11h – Produções de Editoras Independentes com professoras da Unifacs, Editora Usina de Textos – Paulinas e Futuca Cuca Editora Escritório de Histórias.

19h – Imagem dos livros – Encontro dos ilustradores da Casa das Editoras Baianas para falar sobre a profissão, com participação de Aline Terranova, ilustradora que cedeu os direitos autorais para uso da imagem do Boca de Brasa, Gregório de Mattos.

Quarta-feira (1º)

10h – Lançamento do Programa Turismo Inclusivo da Diretoria de Turismo (Ditur – Secult) e apresentação do guia turístico em braile.

Espaço Infantil

Sexta-feira (26)

12h30 – Projeto Caminhos da Leitura apresenta Boca de Cena, com apresentação do grupo História de Raiz sobre o rico legado dos poetas baianos Gregório de Mattos e Castro Alves, além de personagens marcantes do teatro infantil local.

Sábado (27)

12h – Contação de história com Denise Bela, com Poesia para Bebês, e lançamento do livro “Na Minha Creche eu sou assim” – escrito por um grupo de mulheres e que visa dar suporte aos profissionais que atuam no processo pedagógico da primeira infância e auxiliar famílias a lidarem com temas importantes nos primeiros seis anos de vida de suas crianças, trabalhando de forma lúdica, estimulando a leitura e a interação através dos poemas e prosas que contribuem para o próprio desenvolvimento.

Domingo (28)

12h30 – Apresentação Musical do Grupo Corrupio baseada na coleção “Eu Vim da Bahia Mirim”, que traz, de forma lúdica, uma homenagem a personagens baianos: Carlinhos Brown, Frans Krajcberg, Mãe Menininha do Gantois, Maria Quitéria e Myriam Fraga.

Segunda-feira (29)

16h30 – Mini Recital Maria Felipa, apresentado pelo grupo Bonde da Calu abordando a trajetória da heroína brasileira, a partir das contribuições para a Independência do Brasil e empoderamento feminino contadas através de poemas e canções de forma lúdica, criativa e transformadora.

Terça-feira (30)

13h – Palhaço Tiziu faz apresentação com brincadeiras e histórias animadas, baseada no livro “As Aventuras e Travessuras no 2 de Julho”.

Quarta-feira (1°)

12h – Biblioterapia com dinâmica de história e montagem de mosaico (colagem em papel ofício), alinhada com os temas transversais contemporâneos, com curadoria literária de Francineide Souza e Deborah Miranda.

Café Literário

Segunda-feira (29)

14h – Mesa ‘As Imagens das Letras’, com mediação de Felipe Rêgo e participação de Igor Souza, Hugo Canuto e Eris Beatriz.

Terça-feira (30)