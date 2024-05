Confira a programação do Bembé do Mercado 2024

FESTA

O evento acontece em Santo Amaro durante os dias 13 e 18 de maio

Bembé do Mercado, em Santo Amaro Crédito: Divulgação/Edgar de Souza

Celebrada anualmente na cidade de Santo Amaro da Purificação, Bahia, o Bembé do Mercado acontece em 2024 entre os dias 13 a 19 de maio. Com o tema 135 Anos de Celebração Cultural e Religiosidade, a programação do evento terá intervenções artísticas, apresentações, oficinas e rodas de bate-papo.

O Bembé do Mercado surgiu em 1889 e foi originado como uma manifestação de fé e resistência da comunidade afrodescendente combina elementos religiosos afro-brasileiros com manifestações culturais e rituais tradicionais. Confira a programação completa:

13/05/2024 (segunda-feira)

05h – 08h | Alvorada | Diretoria e Comunidade dos Detentores - Lavagem do busto de João de Obá, instalação das imagens de Iemanjá, e café da manhã | Responsável: Pai Pote – Guardião do Bembé do Mercado | Local: Largo do Bembé.

14h – 14h20 | Intervenção Artística: Dança Afro, Pai Léo de Xangô | Local: Largo do Bembé.

14h20 – 15h30 | Solenidade Pública Civil de Abertura Oficial das Celebrações do Bembé do Mercado 2024 | Diretoria, representantes da sociedade civil e de órgãos públicos. Local: Largo do Bembé.

15h40 – 16h | Intervenção Artística: Metáforas Corporais, com Doré Santos | Local: Largo do Bembé.

16h – 18h | Conferência: Memórias Ancestrais | Convidado: Prof. Tiganá Santana. Local: Largo do Bembé.

18h30 – 20h | Apresentação Manifestação Cultural: Puxada de Rede e Maculelê | Responsável: Associação de Capoeira, Arte e Recreação Berimbau de Ouro (ACARBO)

20h – 22h00 | Xirê de Abertura das Celebrações dos 135 anos do Bembé do Mercado | Local: Largo do Bembé.

14/05/2024 (terça-feira) 08h – 12h | Oficina de Educação Patrimonial - Dança Afro | Instrutor: Pai Léo de Xangô | Local: Largo do Bembé.

08h30 – 12h | Cultura e Negritude - Oficina Brincando de Cinema (RSF 1) | Responsável: Ludmila Carvalho | Local: Escola Padre José Loureiro.

14h – 16h | Mesa: Salvaguarda e Proteção do Bembé do Mercado | Convidados: Adriana Cerqueira (IPAC), Prof. Ana Rita Araújo Machado (UNEB) e Murilo Pereira (UFBA), mediação: Antonioni Afonso. | Local: Largo do Bembé.

14h – 16h | Cultura e Negritude - Palestra: Mulheres Negras nas Artes e na Cultura |

Convidada: Urânia Munzanzu | Local: Auditório Emanoel Araújo (CECULT/UFRB).

14h – 16h | Cultura e Negritude – Identidade e Territorialidade na Comunidade Quilombola Cambuta

16h – 18h | Mesa: Educação Antirracista e o Ensino e Aprendizagem na Rede Municipal de Santo Amaro |

Convidadas: Munique Ferreira Gonçalves do Carmo – Secretária Municipal de Educação, Iyá Consuelo de Onira - Coordenadora de Educação Antirracista, Junior Xavier - Coordenação de Diversidade, Maria da Luz - Coordenação de Educação Quilombola, Maryon Dantas - Coordenação de Educação Quilombola, Leonardo Vinícius Santos - Coordenação de Projetos Educacionais e Música | Local: Largo do Bembé.

15/05/2024 (quarta-feira)

08h – 12h | Oficina de Educação Patrimonial - Grafite | Instrutor: Léo Pessoa | Local: Casa do Bembé – Rua Direita.

10h – 12h | Cultura e Negritude – Cultura, Negritude e Educação: PET Acesso, Permanência e Pós-permanência na UFRB | Local: Colégio Teodoro Sampaio.

10h – 12h | Lançamento do Livro: Caminhos do Fogo Simbólico do Prof. Jair Cardoso |

Responsável: Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Local: Câmara Municipal de Santo Amaro.

14h – 16h | Cultura e Negritude – Mesa: Saberes Cruzados: Comunidades e Universidade - (RSF 4) |

Convidados: Drª Ana Rita Araújo Machado (UNEB), Dr. Wilson Matos (UNEB), Drª. Rita Dias - Mediação: Lorena Lima | Local: Largo do Bembé.

14h – 16h | Cultura e Negritude –Cartografias da Memória – (RSF 5) | Convidados: Isabela Sá, Fredson Martins, Prof. Marcos Santos e Profª Walesca Martins – Mediação: Monilson dos Santos | Local: Associação Cultural Nego Fugido (Acupe).

16h – 18h | Mesa: Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos e Comunidades Tradicionais |

Convidados(as): Fabya Reis – Secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Miriam Nascimento – Secretária Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação | Local: Largo do Bembé.

15h – 17h30 | Conferência: O Fascismo da Cor, Prof. Muniz Sodré (PPGCOm/UFRJ) | Local: TV UFRB (on line).

18h – 20h | Cultura e Negritude – Negritude e Educação Superior – (RSF 6) | Convidados: Larissa Miranda (IPS/UFBA), Paim (BICULT), Werick Silva (LIA), Luana Brito (BICULT), Gleice Mendes (BICULT)

Mediação: Profª. Sílvia Michele e Prof. Raimundo Nonato Silva | Local: Auditório Emanoel Araújo (CECULT/UFRB).

18h30 – 19h | Apresentação Cultural – Dança Afro | Grupo Swing Dance, Dança em Cena | Local: Largo do Bembé.

19h – 20h | Apresentação Cultural de Capoeira - Associação de Capoeira Tradição Quilombola |

Responsável: Mestre Sidnei | Local: Largo do Bembé.

20h – 23h | Xirê e Amalá para Xangô | Local: Largo do Bembé.

16/05/2024 (quinta-feira)

08h – 12h | Oficina de Educação Patrimonial - Maculelê e Capoeira | Instrutores: Mestre Dimas e Moreno | Local: Ilê Axé Omorode Oluayiê.

08h – 12h | Oficina de Educação Patrimonial - Culinária de Terreiro | Instrutores: Iyamoró Manu de Ogunjá e Pai Pote | Local: Ilê Axé Ojú Onirê.

14h – 16h | Sessão Especial na Câmara Municipal de Santo Amaro e Lançamento do livro: Mulher Preta na Política, Dep. Estadual Olívia Santana | Local: Câmara Municipal de Santo Amaro.

14h – 21h | 2ª Feira Empreendendê de Economia Criativa e Solidária | Local: Largo do Bembé.

15h30 – 17h | Cultura e Negritude – Artes Negro-brasileiras: Cuti, Juraci Tavares, Vera Lopes | Mediadora: Profª. Sarah Carneiro e Profª. Ana Urpia | Local: TV UFRB (on line)

16h – 17h | Cortejo e Ato Público pela reforma da Casa do Bembé | Apresentação: Bloco Afro Ara Didê, Afoxé Ofá Ifá, Caretas de Acupe | Local: Saída da Câmara Municipal em direção a Casa do Bembé (Rua Direita).

18h – 19h | Exibição do Documentário e Roda de Conversa: Carurú de Ibejí | Cineasta: Tau Tourinho | Local: Largo do Bembé.

18h – 20h | Cultura e Negritude – Caminhos para pensar o Brasil com Lenira Carvalho: Cinema e Educação – (RSF 7) | Mediação: Prof. Luis Henrique Maranhão | Local: Auditório Emanoel Araújo (CECULT/UFRB).

19h – 20h | Apresentação Cultural Associação de Capoeira Raízes e Estilo – Mestre Mandinga, Ogã de Oxóssi | Local: Largo do Bembé.

20h – 21h | Apresentação Cultural Nego Fugido | Local: Largo do Bembé do Mercado.

21h – 22h30 | Apresentação Cultural Samba 17 | Local: Largo do Bembé do Mercado.

22h30 – 00h00 | Apresentação Cultural Banda Aceita Aí | Local: Largo do Bembé do Mercado.

00h00 – 01h30 | Apresentação Cultural Samba de Roda filho do Caquende (Cachoeira) | Local: Largo do Bembé do Mercado.

17/05/2024 (sexta-feira)

09h – 10h | Ebô de Oxalá | Guardião do Bembé do Mercado: Pai Pote | Local: Largo do Bembé.

14h – 16h | Mesa: O Axé das plantas: legado etnobotânico das religiões de matrizes africanas | Convidados: Egbomi Nice de Oyá, Ekedi Sinha da Casa Branca e Prof. Victor Diógenes (UFBA) | Local: Largo do Bembé.

14h – 21h | 2ª Feira Empreendendê de Economia Criativa e Solidária | Local: Largo do Bembé.

16h – 18h | Cultura e Negritude – Ancestralidade, Poética, Memória e Negritude – (RSF 9) | Partipantes: Babá Sérgio, Yakekerê Ilê Mãe Lia de Oxum, Eduardo Oliveira, Lívia Machado, Mãe Manuela de Ogum, Elson Sílvio, Lorena Penna. Apresentação Teatro: Contando a Lenda de Oxossi | Omo's Korin - Babá Sérgio de Airá Ilê Iyá Oman | Local: Largo do Bembé do Mercado.

18h – 19h | Lançamento de livros: “Modativismo”, com Carol Barreto | “Poética da Natureza e Regime Ancestral”, com Eduardo Oliveira | “Air José do Menino ao Grande Sacerdote”, Ana Mandarino | Local: Largo do Bembé do Mercado.

19h – 19h30 | Apresentação Cultural – Mulheres Percussivas | Largo do Bembé do Mercado.

19h30 – 21h00 | Apresentação Cultural – Samba das Pretas | Responsável: Mãe Zilda – Ilê Axé Oyà Sibàlémim | Local: Largo do Bembé do Mercado.

21h – 22h30 | Apresentação Cultural – Samba Láilá | Responsável: Baba Iba de Oxóssi - Terreiro Ilê Axé Yá Odé Lailá | Local: Largo do Bembé do Mercado.

22h30 – 00h00 | Apresentação Cultural – Samba de Roda Tumba Lá e Cá | Responsável: Pai Toinho do Terreiro Mata Virgem | Local: Largo do Bembé do Mercado.

00h00 – 01h30 | Apresentação Cultural – Filhos de Gandhy | Local: Largo do Bembé do Mercado.

01h30 – 03h00 | Apresentação Cultural – Omó Obá | Local: Largo do Bembé do Mercado.

18/05/2024 (sábado)

08h – 10h | Roda de Capoeira Estilo e Malícia – 2ª Jogos do Recôncavo – Mestre Ventilador | Local: Largo do Bembé.

10h – 12h | Roda de Conversa Mulheres de Axé – Núcleo de Mulheres Ojú Elemí |Responsáveis: Ekedi Miroca e Iyalaxé Vilma de Nanã | Local: Largo do Bembé.

10h – 12h | Workshop Afroturismo e Afroempreendedorismo do Bembé do Mercado e Rota Afro – Rede Emunde | Responsável: Edson Costa | Local: Arquivo Público.

12h – 13h30 | Apresentação Cultural – Samba de Roda Sou de Santinho | Responsável: Cris Ribeiro | Local: Largo do Bembé.

13h30 – 14h | Apresentação Cultural – Sociedade Filarmônica Lira dos Artistas e Filarmônica Filhos de Apolo | Local: Largo do Bembé.

14h – 15h30 | Cultura e Negritude - Conferência de Encerramento: Territorialidade no Planalto Makonde em Moçambique, com Arlindo Nkadibuala (UNIROVUMA) – Mediação: Prof. Rita Dias | Local: TV UFRB (on line).

14h – 21h | 2ª Feira Empreendendê de Economia Criativa e Solidária | Local: Largo do Bembé.

15h – 16h | Apresentação Cultural de Capoeira - Associação Cultural Sementes de Santo Amaro (ACSA) | Local: Largo do Bembé.

16h30 – 17h | Apresentação Cultural de Dança Afro – Ara Didê | Local: Largo do Bembé.

17h30 – 18h | Apresentação Cultural de Maculelê - Os Gema Pô Vivá | Local: Largo do Bembé.

18h – 19h30 | Apresentação Cultural – Samba de Roda Raízes de Santo Amaro | Local: Largo Bembé do Mercado

19h30 – 20h | Apresentação Cultural de Dança Afro – CIA de Dança Novo Styllo | Local: Largo do Bembé.

20h – 21h30 | Apresentação Cultural – Samba de Crioula | Responsável: Pai Gilson – Ilê Axé Omorodê Oluaiyê | Local: Largo do Bembé do Mercado.

21h30 – 00h00 | Xirê Principal e Chegada dos Presentes de Oxum e Iemanjá | | Local: Largo do Bembé do Mercado.

00h30 – 01h30 | Apresentação Cultural – Malê de Balê | Local: Largo do Bembé do Mercado.

01h30 – 02h30 | Apresentação Cultural – Samba Trator | Local: Largo do Bembé do Mercado.

19/05/2024 (domingo)

09h – 11h | Xirê - Saída para entrega dos Presentes | Local: Largo do Bembé.

11h – 12h | Cortejo e Carreata de Saída dos Presentes para Itapema | Local: Largo do Bembé.

13h - Entrega dos Presentes de Oxum e Iemanjá em Itapema | Local: Orla de Itapema

14h – 15h | Apresentação Cultural - Samba Chula Raízes de São Braz | Local: Orla de Itapema

15h – 16h | Apresentação Cultural - Samba de Roda Raízes de Acupe | Local: Orla de Itapema

QUANDO: 13 a 19 de Maio de 2024