Confira a programação do São João em Salvador

A rodoviária de Salvador está lotada, com diversas pessoas viajando para os interiores do estado. Mas, para aqueles que vão curtir o São João na capital baiana, a programação está com atrações de peso.



No Parque de Exposições, promovida pelo Governo do Estado, o deste ano será 'O forró mais temperado da Bahia', em homenagem ao grande e eterno cantor Zelito Miranda, que faleceu em 2022.



Os portões vão abrir a partir das 17h desta quinta-feira (22), e ficarão abertos até a meia-noite, ou até o Parque de Exposições chegar a lotação máxima. Em 2022, o público ficou do lado de fora no dia de Tiago Aquino, que lotou a Paralela.