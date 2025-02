ATENÇÃO, MOTORISTA

Ruas bloqueadas e mais: confira alterações de trânsito para Lavagem de Itapuã

Acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço

Esther Morais

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 12:22

Festa tradicional acontece em bairro de Salvador Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) promove uma operação especial, com alteração do tráfego de veículos entre os bairros de Piatã e Itapuã de meia-noite às 22h desta quinta-feira (20), para a realização da Lavagem de Itapuã 2025, evento do Calendário Oficial do Município. >

A Transalvador prestará apoio para a segurança viária e organização do fluxo de veículos nas imediações dos eventos. O acesso dos moradores às vias bloqueadas será permitido mediante comprovação de endereço. >

Interdição do tráfego – Das 6h às 19h, o tráfego de veículos será proibido na Avenida Octávio Mangabeira, a partir da Rua Iemanjá, Praça da Sereia, Avenida Dorival Caymmi, entre a Praça da Sereia e o Banco do Brasil, Rua Aristides Milton, entre a Praça da Sereia e o acesso à Ladeira do Ibama / Ladeira do Abaeté.>

A Rua Iemanjá, em Piatã, entre a Drogasil e o Condomínio Casa Blanca, funcionará em sentido único de tráfego, das 6h às 19h. Já a Avenida Octávio Mangabeira, no sentido Pituba, entre a Drogasil e o Condomínio Casa Blanca, funcionará em sentido duplo de tráfego no mesmo período.>

Os veículos que circulam pelo trecho interditado terão como opção de tráfego, no sentido Centro, seguir pelo viaduto Mário Andreazza, Avenida Luis Viana (Avenida Paralela), Avenida Orlando Gomes, Avenida Octávio Mangabeira. No sentido Itapuã, condutores devem seguir pela Avenida Octávio Mangabeira, retornando em frente à guarita de acesso ao Estacionamento Sol Park, Avenida Octávio Mangabeira, Avenida Orlando Gomes, Avenida Luis Viana (Avenida Paralela) e Avenida Dorival Caymmi.>

Bloqueio e estacionamento – Das 19h às 22h, haverá bloqueio do tráfego e proibição de estacionamento de veículos, na Rua Aristides Mílton, Praça Dorival Caymmi, Rua Genebaldo Figueiredo, Rua João do Peixe e Rua Arnaldo Francelino.>

Os veículos que circulam pelo trecho interditado com destino à Rua Professor Souza Brito, Jardim Encantamento, Loteamento Pedra do Sal, Alameda da Praia e adjacências terão como opção de tráfego seguir pela Avenida Dorival Caymmi, Rua Paulo Afonso Baqueiro, Ladeira do Mirante do Abaeté, Largo do Abaeté e Ladeira do Abaeté. Já condutores provenientes da Rua Professor Souza Brito, com destino à Nova Brasília de Itapuã, terão como opção de tráfego seguir pela Ladeira do Abaeté, Largo do Abaeté, Ladeira do Mirante, Rua Paulo Afonso Baqueiro e Avenida Dorival Caymmi.>

Será proibido o estacionamento de veículos, de meia-noite às 19h de quinta-feira (20), no lado direito da Rua Iemanjá, em Piatã, e Rua Paulo Afonso Baqueiro, em Nova Brasília de Itapuã.>

Barreiras fixas e móveis – A partir das 4h, barreiras serão posicionadas na Avenida Octávio Mangabeira / saída do Estacionamento da Praça de Piatã; Avenida Octávio Mangabeira / Rua Aristóteles da Costa Leal; Avenida Octávio Mangabeira / Rua João da Silva Rêgo; Avenida Octávio Mangabeira / Pirambeba; Avenida Octávio Mangabeira / Rua Albacora; Avenida Octávio Mangabeira / Rua Sargento Renato Santos; Avenida Octávio Mangabeira / Rua Beijupirá; Avenida Octávio Mangabeira / Rua Palame; Avenida Dorival Caymmi / Rua Genebaldo Figueredo – Hiper Boi; Avenida Dorival Caymmi / acesso à Rua Santo Amaro; Praça Dorival Caymmi / Rua Aristides Mílton – Farmácia Universal; Praça Dorival Caymmi / Rua do Tamarineiro – ao lado da Igreja; Travessa Dorival Caymmi / Rua do Tamarineiro – atrás da Igreja; Rua João Peixe / Rua Aristides Mílton; Rua Gravatá / Travessa Genebaldo Figueiredo; Rua do Tamarineiro / Ladeira do Abaeté; Rua Aristides Mílton / Praça Dorival Caymmi – Açaí Fruit Show; Avenida Dorival Caymmi / Rua 7 de Setembro de Itapuã; e Rua Aristides Mílton / Ladeira do Abaeté.>

A partir das 6h, barreiras serão posicionadas também na Avenida Octávio Mangabeira / retorno sentido Avenida Orlando Gomes (em frente ao Cond. Sol e Maré); Avenida Octávio Mangabeira / entrada da Rua Iemanjá (após o Atacadão); e Rotatória da Avenida Dorival Caymmi, próximo ao Banco do Brasil.>

Zona Azul – O estacionamento Zona Azul estará disponível, com taxa única de R$20 pelo período de 12 horas, nos seguintes logradouros:>

•Rua da Prosa, CEP 41.630-285, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel de n° 274 e fim defronte ao imóvel de n° 87, totalizando 13 vagas;>

•Rua dos Versos, CEP 41.620-325, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início lateral ao imóvel de n° 338 e fim defronte ao imóvel de n° 1, totalizando 22 vagas;>

•Rua dos Romance, CEP 41.620-415, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel de n° 50 e fim defronte ao imóvel de n° 1, totalizando 22 vagas;>

•Rua da Poesia, CEP 41.640-485, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel de n° 29 e fim defronte ao imóvel de n° 123, totalizando 20 vagas;>

•Rua do Teatro, CEP 41.620-445, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel de n° 1 e fim defronte ao imóvel de n° 126, totalizando 24 vagas;>

•Rua da Música, CEP 41.620-455, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel de n° 46 e fim defronte ao imóvel de n° 03, totalizando 22 vagas;>

•Rua da Literatura, CEP 41.620-465, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel de n° 2 e fim defronte ao imóvel de n° 09, totalizando 32 vagas;>

•Rua da Canção, CEP 41.620-421, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel de n° 1 e fim defronte ao imóvel de n° 151, totalizando 30 vagas;>

•Rua Nova Canaã, CEP 41.640-140, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel de n° 48 e fim defronte ao imóvel de n° 43, totalizando 27 vagas;>

•Rua Olindina, CEP 41.640-250, sentido Praia de Itapuã, lado direito, com início defronte ao imóvel de n° 8 e fim defronte ao imóvel de n° 02, totalizando 20 vagas;>

•Rua Farol de Itapuã, CEP 41.630-240, sentido único, lado esquerdo, com início e final defronte ao imóvel de n° 113, totalizando 15 vagas;>