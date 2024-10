ECONOMIA

Confira as regiões e os tipos de café mais produzidos na Bahia

Produção baiana é considerada de alta qualidade, mas o ranking não garante preços mais baixos para consumidor final

Gil Santos

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 05:45

Café acumulou alta de 30% em 2024 Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Bahia é o quarto estado que mais produz café no Brasil e a produção é considerada de alta qualidade. Apesar disso, a disparada no preço do produto também atingiu os baianos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), entre janeiro e setembro de 2024, o café moído acumulou 30,13% de aumento em Salvador e Região Metropolitana.

O cultivo baiano de café arábica se dá nas regiões do Planalto (centro-sul e centro-norte baiano) e no Cerrado (Extremo-Oeste da Bahia). As lavouras de café no Planalto estão divididas em três microrregiões: Chapada Diamantina, Vitória da Conquista e Brejões. Já as lavouras de café no Cerrado estão divididas em quatro municípios: Barreiras, Luís Eduardo Magalhães, São Desidério e Cocos.

O café conilon está concentrado na região do Atlântico, no Sul da Bahia e, especificamente, em quatro microrregiões: Extremo-Sul, Costa do Descobrimento, Litoral Sul e Baixo Sul. A vendedora Denise Souza, 36 anos, que se considera amante de café, contou que a bebida tem uma ação revigorante e que está passando um sufoco para manter o hábito.

"Eu tomo café quando acordo, tomo um menor depois do almoço e, quando tenho um intervalo no trabalho, tomo mais um pouquinho. Pode estar o calor que for, eu preciso do meu cafezinho. Em casa, nós trocamos de marca desde o começo do ano, pegamos uma mais barata, mas ainda está pesado", lamenta.