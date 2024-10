PARA CURTIR COM A FAMÍLIA

Confira dez curiosidades sobre o Zoológico de Salvador

Atração é opção de diversão para a família desde 1958; local funciona de terça a domingo, das 9h às 17h

O Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, também conhecido simplesmente como Zoológico de Salvador, é uma das mais tradicionais opções de diversão para a família na capital baiana. Desde a fundação, em 1958, a área verde de cerca de 250 mil metros quadrado abriga aproximadamente animais, exemplares da flora brasileira – incluindo espécies da Mata Atlântica – e atividades de conscientização e lazer. O que nem todo mundo sabe é que o Zoo também guarda curiosidades que fazem do local uma atração interessante do ponto de vista histórico e ambiental. Dentre elas, destacam-se a presença de um museu de História Natural e uma aventura através de uma Trilha na Mata do zoológico. Quem quiser visitar, pode se programar para ir das terças aos domingos, inclusive feriados. A atração, que atualmente conta com pelo menos 1,4 mil animais, funciona no Alto de Ondina, s/n, no bairro de Ondina, das 9h às 17h. A visita é gratuita.

Confira as dez curiosidades do Zoológico de Salvador:

1) Antigo Orquidário

Antes de se tornar Parque Zoobotânico, o Zoológico de Salvador foi inicialmente um Orquidário – um local específico para o cultivo, armazenamento e apreciação de orquídeas e plantas epífitas. Apenas no dia 16 de setembro de 1959, a instituição passou a ser o zoológico tal como é conhecido atualmente e que preserva uma grande horta de aproximadamente 950 mil metros quadros, contando com produção de mudas de espécies nativas ameaçadas de extinção.

2) Zoo Noturno

Quem já viu o filme “Uma Noite no Museu” e gostou da produção pode querer se aventurar na versão tropical do filme e aproveitar uma noite no zoológico. Nessa atividade, promovida pela instituição, é possível assistir a um teatro de sombras cujo tema está relacionado a evolução do homem e da natureza; assistir a uma palestra de educação ambiental e fazer a ronda orientada, na qual é possível ver animais como o jupará, o macaco-da-noite, o lobo-guará, a jaguatirica, o mão-pelada, o gato-do-mato, dentre outros. Mas antes, é preciso seguir as recomendações de visita, que incluem o uso de calça, blusa de manga curta ou longa e sapatos fechados. Ah, também não é permitido o uso de flash, seja em câmeras ou celulares – estes últimos, inclusive, devem estar no modo silencioso para não assustar ou incomodar os animais. Para fazer a visita noturna, é preciso agendar através do telefone (71) 3116-7954.

3) Museu de História Natural

O Zoológico de Salvador é um dos poucos no Brasil que possui um museu de História Natural. O equipamento cultural foi criado em 1979 e conta com duas galerias com representações de todos os biomas do Brasil, além de informações sobre insetos, aves, mamíferos e répteis.

4) Topografia privilegiada

O Zoo Salvador é o único Zoológico do Brasil que tem uma topografia peculiar a ponta de permitir que, na entrada inferior do Parque, se aviste um importante fragmento de Mata Atlântica, inserido em Salvador, e na entrada superior, seja possível avistar o mar e contemplar as Baleias Jubarte durante a temporada de exibição delas, geralmente entre julho e outubro.

5) Trilha na Mata

É possível fazer uma trilha pela extensão de mata do zoológico. Essa área abriga exemplares vegetais representantes da Mata Atlântica, tais como Sapucaia, Sucupira e Pau D’Arco e plantas exóticas como Jaqueiras e Mangueiras. Geralmente, as trilhas podem ser agendadas para estudantes por meio do programa “Zoo Vai à Escola”.

6) Onça-pintada da Caatinga

O Zoológico de Salvador é o único Zoológico do mundo que tem sob seus cuidados um exemplar raro de Onça-Pintada do Bioma Caatinga. Os trabalhos de reprodução para conservação dessa espécie são importantes para trabalhos de soltura e reintrodução da espécie na natureza.

7) Flora nativa do Zoo

Todas as espécies vegetais plantadas na área do parque e nos recintos são produzidas no setor de botânica do zoológico. Uma engenheira agrônoma há mais de 30 anos faz o trabalho de paisagismo na área do parque e nos recintos dos animais.

8) População única na RMS

Dentro da Mata do Zoo existe a única população de Preguiças-de-coleira da cidade e da região metropolitana. Trata-se de uma espécie endêmica do Bioma Mata Atlântica e vulnerável à extinção.

9) Biblioteca do Zoo

A biblioteca do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas possui 1.500 títulos de livros, periódicos e revistas com temas sobre o meio ambiente, a fauna e a flora. Esse material destina-se à consulta pública, com uso exclusivo na própria sala da biblioteca.

10) Criação de harpia