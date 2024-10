PARA SE PLANEJAR

Confira dez programações gratuitas para curtir em Salvador neste final de semana

Lista preparada pelo CORREIO inclui opções de lazer, atividade religiosa, ativismo e diversão

Larissa Almeida

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 21:22

Neste final de semana, a agenda de eventos de Salvador está recheada de opções gratuitas para todos os tipos de público. Quem gosta de maior contato com a natureza, tem como atração uma feira de cultura, gastronomia e empreendedorismo ao ar livre. Os amantes do agito, por sua vez, vão encontrar samba e cortejo de graça no sábado (19). E isso ainda não é tudo. O CORREIO reuniu dez programações que incluem alternativas para o lazer, atividade religiosa, ativismo e diversão. Confira:

1) Salvador Boa Praça

A Praça Ana Lúcia Magalhães, no bairro da Pituba, receberá mais uma edição do Salvador Boa Praça. A feira de cultura, gastronomia e empreendedorismo pretende movimentar a região com apresentações musicais e atividades para o público de todas as idades, reunindo expositores de diferentes segmentos, desde produtos artesanais até pratos veganos.

Data: 19 e 20 de outubro (sábado e domingo) | Local: Praça Ana Lúcia Magalhães, Pituba | Horário: das 11h às 19h | Entrada: gratuita

2) BaZá RoZê

O BaZá RoZê vai trazer para Salvador o Rozê Ocupa para celebrar o mês das crianças com arte, cultura, inovação, tecnologia, sustentabilidade, criatividade e empreendedorismo feminino. Na programação, estão previstas oficinas de realidade virtual e jogos tecnológicos do Projeto Portas Abertas do Goethe SSA/BA, oficina de criação de broche, atividades lúdicas com brinquedos sustentáveis, espaço artístico com oficinas de microfeira de papelaria e shows das cantoras Juliana Leite e Poliana Coelho no sábado (19) e Luíza Britto no domingo (20).

Data: 19 e 20 de outubro (sábado e domingo) | Local: Goethe Institut SSA/BA, no Corredor da Vitória| Horário: das 13h às 20h | Entrada: gratuita

3) Dia Nacional da Juventude

Milhares de jovens da Arquidiocese de São Salvador da Bahia são esperados na celebração do Dia Nacional da Juventude, evento que terá como tema “Juventudes na Cultura do Encontro”. A programação é precedida, às 8h15, pela Missa que será presidida pelo assistente eclesiástico do Setor Juventude, padre Deivisson Batista.

Após a Celebração Eucarística, um trio elétrico animará os participantes, que terão, ainda, um momento de encontro com pessoas em situação de vulnerabilidade social e até mesmo banho com água de caminhão-pipa. Haverá, ainda, espaço para doações. Ao final do evento, o bispo auxiliar, Dom Valter Magno de Carvalho, dará a bênção do Santíssimo Sacramento.

Data: 20 de outubro (domingo) | Local: Praça Municipal de Salvador, no Centro Histórico de Salvador| Horário: das 8h às 12h30 | Entrada: gratuita

4) Série Manuel Inácio da Costa – Osba

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) retorna à Igreja de São Francisco, no Pelourinho, para apresentar a nova edição da série Manuel Inácio da Costa, projeto em que a Osba percorre igrejas de Salvador. O programa destaca importantes obras do repertório sinfônico. Uma delas é o “Concerto para Violino em Ré Maior, Op.61”, do compositor alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827), obra considerada pelo maestro Guilherme Mannis como um dos concertos românticos mais densos e emblemáticos, e que contará com o solo de violino de Francisco Roa;

Além disso, é destaque a “Sinfonia Nº 3 em Mi Bemol Maior, Op.97 ‘Renana’”, composta pelo também alemão Robert Schumann (1810-1856) e que, segundo o maestro, é uma das peças mais ideais para a performance orquestral em igrejas.

Data: 20 de outubro (domingo) | Local: Igreja de São Francisco, no Pelourinho| Horário: 17h | Entrada: gratuita

5) Samba Djanira

O Samba Djanira retorna ao Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) com apresentações musicais de Illy, que convida Teresa Cristina e Ednei do Trombone, e show de Dom Chicla e O Samba de Dom. A programação acontece próximo ao horário do pôr do sol, um dos principais atrativos do local.

Data: 19 de outubro (sábado) | Local: Museu de Arte Moderna, no Comércio| Horário: 16h20 | Entrada: gratuita

6) Tudum – Netflix

O Tudum, evento da Netflix, fica em Salvador até domingo (20) para promover uma ação com os fãs do streaming. Na ocasião, quem tiver interesse irá receber latas temáticas e poderá tirar fotos em cenários que remetem espaços das produções de ficção da Netflix.

Data: 19 e 20 de outubro (sábado e domingo) | Local: Praça Maria Felipa, no Comércio | Horário: 12h às 20h | Entrada: gratuita

7) Flikids

A Festa da Literatura Infantil acontece neste final de semana em homenagem ao mês das crianças. O evento tem como objetivo aproximar as famílias e os pequenos do mundo dos livros, oferecendo momentos de leitura, contação de histórias e opções de atividades lúdicas.

Data: 19 e 20 de outubro (sábado e domingo) | Local: Caixa Cultural Salvador, no Centro | Horário: 14h às 18h | Entrada: gratuita

8) Feira do Vinil

Uma variedade de discos de vinil da MPB ao Rock, do Axé ao Metal, dos clássicos aos novos artistas, vai estar disponível para vendas no Shopping Center Lapa. Além da feira, haverá diversos expositores no local e atrações musicais.

Data: 19 de outubro (sábado) | Local: Shopping Center Lapa, na Piedade | Horário: 10h às 19h | Entrada: gratuita

9) Encontros Petrobras de música Armorial

O evento “Encontros Petrobras de música Armorial” celebra os 54 anos do Movimento Armorial e propõe uma imersão na cultura nordestina. A programação, neste sábado (19), conta com tributo ao Armorial, apresentado por Camerata Harmonize e com regência de Gabriel da Soledade.

Data: 19 de outubro (sábado) | Local: Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória | Horário: 18h | Entrada: gratuita

10) Cortejo de Maracatu

Liderado por Josy Garcia, o grupo Maracatu Ventos de Ouro leva o Maracatu de Baque Virado para o Corredor da Vitória. A programação fará homenagem à cultura nordestina, aliando as raízes do maracatu com a essência da música Armorial do Largo da Vitória até o Museu de Arte da Bahia.