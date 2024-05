MULTITAREFAS

Confira dicas de como conciliar colégio, trabalho e estudos para o Enem

Rotina tripla de estudantes que sonham em ingressar no Ensino Superior deve ser dosada com regras e atividades livres, aponta especialista

Desde cedo, grande parte das crianças crescem ouvindo que precisam ir à escola estudar, depois se formar em uma faculdade e só então trabalhar. Outra parcela, no entanto, sabe que, para bancar o sonho de cursar o Ensino Superior, é preciso trabalhar enquanto conclui o Ensino Médio ou se prepara através de cursinhos para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesse caso, enfrentar as longas e exaustivas horas de estudo e lidar com as demandas próprias de uma ocupação requer sacrifício, o que inclui o seguimento regrado de uma rotina fixa, mas que, segundo a psicóloga Ingrid Nayan, também precisa ser livre.