Consumidor deve gastar R$ 185 para agradar o par; veja dicas de presentes

Passeios românticos, um jantar especial, idas ao cinema. São diversas as possibilidades para os apaixonados na data mais romântica do ano, o Dia dos Namorados. E, para muitos casais, o presente não pode faltar. Este ano, a expectativa do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas) é que haja um crescimento de ao menos 10% nas vendas em relação ao ano passado no estado.