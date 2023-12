Confira o que abre e fecha na véspera e no dia de Natal

Natal no Centro. Crédito: Igor Santos/Secom

Estabelecimentos como shoppings, centros de compras e supermercados funcionarão em horários especiais durante as festas de fim de ano. Veja o que abre e o que fecha neste Natal e na semana do Ano Novo de 2023.



SHOPPINGS



Parque Shopping da Bahia



No dia 24/12, todas as lojas, serviços, alimentação e opções de lazer do shopping funcionam das 10h às 18h.



No dia 25/12, as lojas e quiosques estarão fechados. A Praça de Alimentação, Alameda Gourmet e opções de lazer têm funcionamento facultativo, das 12h às 21h. O encontro com Papai Noel será das 11h às 17h30.

Shopping Barra

24 de dezembro, domingo

Lojas – das 9h às 18h

Praça de Alimentação / fast food - 9h às 18h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – a partir das 12h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

25 de dezembro, segunda-feira

Lojas – fechadas

Praça de Alimentação / fast food – das 12h às 21h

Barra Gourmet, Madero, Mamma Jamma e Tortarelli – a partir das 12h

Cinema - Consulte a programação no site: http://orientcinemas.com.br.

Shopping Paseo

24 de dezembro, domingo

Lojas e Quiosques – Funcionamento das 9h às 17h

Restaurantes – Funcionamento a partir das 12h

25 de dezembro, segunda-feira

Lojas e Quiosques – Fechados

Restaurantes – Funcionamento a partir das 12h

Shopping Itaigara

Na véspera do Natal (24/12) e do réveillon (31/12), o funcionamento será das 9h às 17h;

Nos dias 25/12, feriado de Natal, e 01/01, feriado universal do primeiro dia do ano, o shopping estará fechado.

Boulevard Shopping Camaçari

No domingo (24), véspera de Natal, o empreendimento abrirá às 9h e encerrará as atividades às 18h.

No dia de Natal (25), a praça de alimentação e lazer funcionarão das 14h às 21h. O cinema opera de acordo com a programação disponível no site. As lojas e demais serviços estarão fechados, voltando a atender normalmente na terça (26), das 9h às 21h.

Shopping Paralela

24/12 (domingo) - Funciona das 8h às 18h

25/12 (segunda-feira) - As lojas estarão fechadas. A praça de alimentação e atrações de lazer funcionam das 12h às 21h

Shopping Piedade

Domingo (24/12): Lojas, quiosques e praça de alimentação, de 10h às 18h.

Segunda-feira (25/12): Fechado

Salvador Shopping

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro (Natal): lazer: 12h às 21h; Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet com abertura opcional: 12h às 21h; Bompreço, demais lojas e quiosques: fechados;

Salvador Norte Shopping

24 de dezembro: 9h às 18h;

25 de dezembro (Natal): lazer: 12h às 21h; Praça de Alimentação com abertura opcional: 12h às 21h; demais lojas e quiosques: fechados;

Shopping da Bahia

24/dez, domingo: - PLANTÃO 32 HORAS: das 09h do dia 23/12 às 18h do dia 24/12

25/dez (segunda-feira): Lojas: Fechadas. Alimentação / Lazer: Das 12h às 21h

Shopping Bela Vista

24 de dezembro (domingo) – Reduzido - das 9h às 18h

25 de dezembro (segunda) – especial – lojas e quiosques fechados | alimentação e lazer: das 12h às 21h

Shopping Lapa

No domingo (24), o shopping tem abertura de lojas facultativa, das 11h às 17h e a Praça de Alimentação funciona no mesmo horário. O estacionamento neste dia será gratuito.

No dia 25 o centro de compras não funcionará.

Shopping Vitória Boulevard

Dia 24/12 (domingo)

No Térreo vão funcionar a Drogaria São Paulo, das 7h às 22h, a RedeMix, das 6h30 às 20h e a Lavanderia Lav Pop da 8h às 14 horas.

No Piso L1, a Praça de Alimentação funciona das 9h às 17 horas. E no Piso L2 também estarão abertas as Lojas e quiosques, das 9h às 17 horas.

No Piso L4, a Alpha Fitness funciona das 9h às 13 horas e a loja Track & Field das 7h às 17 horas. E no G2, a Mon Petit Pet Shop abre das 8h às 16 horas.

Estarão fechados o BTG Pactual e o Instituto Enso, no L3.

Dia 25/12 (segunda)

No feriado de Natal apenas a Drogaria São Paulo vai funcionar, das 7h às 22h.

Todas as outras lojas (RedeMix , Lavanderia Lav Pop, Praça de Alimentação, Lojas e quiosques fechados, Alpha Fitness, Track & Field, Mon Petit Pet Shop, BTG Pactual e o Instituto Enso) estarão fechadas.

LOJAS, MERCADOS E SUPERMERCADOS

Assaí Atacadista

Nas vésperas das festividades, dias 24 e 31 de dezembro, as unidades funcionarão das 7h às 17h, sendo que a unidade em Serrinha encerrará às 16h. Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, todas as lojas do Assaí estarão fechadas.

Ceasa

24/12/23 (domingo): Fechado

25/12/23 (segunda-feira): Fechado

Mercado do Rio Vermelho

24/12/23 (domingo): Abertura 07:00h / Fechamento: 16:00h

25/12/23 (segunda-feira): Fechado

Paripe

24/12/23 (domingo): Horário normal

25/12/23 (segunda-feira): Abertura 05:00h / Fechamento: 14:00h

Mercado do Ogunjá

24/12/23 (domingo): Horário normal

25/12/23 (segunda-feira): Fechado

Sete Portas

24/12/23 (domingo): Abertura 07:00h / Fechamento: 14:00h

25/12/23 (segunda-feira): Fechado

Home Center Ferreira Costa Paralela

24/12 (domingo) - funciona das 8h30 às 14h30

25/12 (segunda-feira) - fechada

REPARTIÇÕES PÚBLICAS

SAC

Nos sábados dos dias 23 e 30 de dezembro, a Rede SAC atuará nas unidades de shoppings na capital: Shopping da Bahia; Barra; Bela Vista e Salvador Shopping. Na região metropolitana de Salvador, o atendimento será realizado normalmente no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, e no Boulevard Shopping Camaçari.

Já nos dias 25 de dezembro de 2023, além de 1° de janeiro de 2024, todas as unidades da Rede SAC de Salvador, região metropolitana e interior ficam fechadas, incluindo as carretas do SAC Móvel.

Serviços online como CNH definitiva; consulta de multas e licenciamento dentre outros, podem ser acessados através do portal de serviços do Estado (www.ba.gov.br).

Para outras informações, a Saeb disponibiliza o site institucional do SAC (www.sac.ba.gov.br) e o call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA)

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) suspenderá suas atividades a partir do dia 20 de dezembro, retomando o expediente no próximo dia 8 de janeiro de 2024. Durante o período de interrupção do atendimento presencial, os cidadãos podem utilizar os serviços eleitorais por meio do site do TRE-BA, através do endereço eletrônico: www.tre-ba.jus.br.

Os postos da Justiça Eleitoral localizados nas unidades da rede do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) seguirão horários específicos, estabelecidos pela Secretaria de Administração do Estado da Bahia (Saeb). Os postos em funcionamento na rede SAC abrangem a capital e a Região Metropolitana (SACs Barra, Cajazeiras, Comércio, Periperi, Camaçari e Lauro de Freitas) e o interior do estado (SACs Barreiras, Conquista II, Eunápolis, Feira I, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Juazeiro, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus e Teixeira de Freitas).

Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA)

As atividades regulares do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) estão suspensas de 20 de dezembro até 06 de janeiro, devido ao recesso forense, que acontece, anualmente, para todo o Judiciário nacional. O expediente retoma às 8h do dia 08 de janeiro de 2024 (segunda-feira).

Para garantir o acesso aos serviços essenciais, as unidades judiciais do TJBA funcionam em regime de plantão de recesso, de acordo com as datas definidas nos Decretos Judiciários n. 821/2023 e n. 822/2023. Aos finais de semana, feriados e no período noturno (das 18h às 8h) segue o plantão ordinário, conforme já acontece durante todo o ano.

No período do recesso forense até o dia 20 de janeiro, ficam suspensos os prazos processuais, a realização de audiências e sessões de julgamento, a publicação de acórdãos, sentenças e decisões no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação de partes ou advogados.

As unidades administrativas – Órgãos de Apoio Técnico Administrativo – funcionam das 9h às 15h no período do recesso forense.

No juízo de Primeiro Grau, as unidades da capital com competência plena e audiência de custódia funcionam das 8h às 18h, nos dias: 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 e 02, 03, 04, 05 de janeiro de 2024.

Durante esse período, os processos tramitarão, exclusivamente, em meio eletrônico. Eles devem ser protocolados digitalmente no Sistema PJE, selecionando a jurisdição “Salvador – Região Metropolitana” e a competência “Vara Recesso”, de acordo com a tabela a disponível na Portaria n. CGJ 528/2022-GSEC.

Nas unidades da capital com competência exclusiva na vara de audiência de custódia, o plantão ocorre das 9h às 13h, nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro de 2023 e 01 e 06 de janeiro de 2024.

Nas comarcas do interior do estado, as unidades funcionam das 8h às 18h, nos dias 20, 21, 22, 26, 27, 28 e 29 de dezembro de 2023 e 02, 03, 04, 05 de janeiro de 2024.

No juízo de Segundo Grau, o plantão de recesso ocorre de 20/12/2023 até 06/01/2024, com expediente de 24h.

Plantão Ordinário: Aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis das 18h às 8h, as demandas urgentes devem ser endereçadas ao Plantão Judiciário de Primeiro Grau da Capital, devendo ser protocoladas no Sistema PJE, selecionando a competência “Plantão Unificado”.

Canais de atendimento

Primeiro Grau – Telefone: (71) 3372-7499; e-mail: [email protected]; presencial: Avenida Tancredo Neves, nº 4197, Parque Bela Vista (em frente ao Detran, ao lado da Central de Flagrantes da Polícia Civil)

Segundo Grau – Telefone e WhatsApp: (71) 3372-5610; e-mail: [email protected];

*Horário de sobreaviso – Telefone e WhatsApp: (71) 99626-0514;

Neoenergia Coelba

Durante as festas de fim de ano, que acontecerão neste final de semana e no próximo, os clientes poderão acessar os serviços da distribuidora através do site, Whatsapp (71 3370-6350), teleatendimento (116) ou através do aplicativo Neoenergia Coelba, disponível na Apple Store e Google Play. As lojas não funcionarão durante o feriado, na segunda-feira (25). O atendimento será retomado normalmente na terça-feira (26).

Os serviços digitais oferecidos pela Coelba podem ser acessados 24 horas por dia, nos sete dias da semana. Através do site, o cliente pode negociar débitos, alterar o vencimento, solicitar ressarcimento por possível dano elétrico e diversos outros serviços. Para garantir a segurança dos dados, é preciso se cadastrar na Agência Virtual informando o CPF e uma senha válida.

Acionando a distribuidora diretamente por meio do WhatsApp, o cliente poderá contar com fácil direcionamento a mais de 50 serviços. O cliente também pode comunicar possíveis interrupções de energia via mensagem no aplicativo, enviando o número da conta contrato. Outro meio gratuito de contato com a Neoenergia Coelba é através do número 116. Os clientes podem entrar em contato para fazer solicitações e tirar dúvidas com nossos atendentes.

Ministério Público da Bahia (MP-BA)

Em razão do recesso forense, o MP-BA funcionará de 20 de dezembro a 6 de janeiro, de 8h às 18h, inclusive as unidades administrativas, sem haver horário diferenciado para elas.

BANCOS

Até o dia 28/12 o expediente contiuará normalmente, com exceção do dia 25/12 onde as agências estarão fechadas. No dia 29/12 (sexta-feira), não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público.

No 01/01/2024, os bancos não funcionarão. Nos dias 26/12 e 02/01 (terça-feira), os bancos voltam a funcionar normalmente para atendimento presencial ao público nas localidades onde não há feriado municipal.

TRANSPORTE PÚBLICO

Museu Geológico da Bahia (MGB)

