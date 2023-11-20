Confira o segundo dia de programação do Festival Afrofuturismo em Salvador

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Da Redação
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A quinta edição do Festival Afrofuturismo transforma o Centro Histórico de Salvador em palco de debates sobre ancestralidade e tecnologia. O evento ocorre entre hoje (20) e amanhã (21) em nove pontos do Pelourinho e na Estação da Lapa e faz parte da programação do Salvador Capital Afro.
Criado pela hub de inovação Vale do Dendê, o Festival Afrofuturismo passou por diversas fases e modelos e vem se consolidando como evento de referência para inovadores e criativos de todo o Brasil.
O segundo dia de programação terá apresentações musicais, palestras e estúdio game. Os ingressos ainda podem ser encontrados na plataforma Sympla e custam entre R$75 e R$150.
ESTAÇÃO DA LAPA
10h às 13h - WORKSHOP ASSUNTOS DEL SUR - DANIELA GALVIS
CASA VALE DO DENDÊ
SALA VATAPÁ
10h - DENDÊ TALKS
11h - DENDÊ TALKS - COM MARCELLO SOUZA
12h - INTERVALO PARA ALMOÇO
14h - DENDÊ TALKS - FÁBIO NEVES
15h - DENDÊ TALKS - ROSEANE VIEIRA
16h - DENDÊ TALKS - TAAG
17h - DENDÊ TALKS - FELIPPE GUERRA
SALA ARROZ DOCE - TALKS INTERNACIONAIS
10h - GETRUDE MATSHE
11h - RONNEL PERRY
12h - INTERVALO PARA ALMOÇO
14h - ADAH PARRIS
15h - TÂNIA TOMÉ
16h - MIKAL ANDERSON
17h - YOLANDA METHVIN
MUSEU DA ENERGIA
10h30 - PAINEL: MÚSICA NEGRA GLOBAL
RAONIR BRAZ E FILIPE ARAGÃO
MEDIAÇÃO: PYEDRA BARBOSA
12h - INTERVALO PARA ALMOÇO
14h - PAINEL: CRIADORES DE CONTEÚDO E AFROEMPREENDEDORISMO
16h - PAINEL: EXPERIÊNCIAS SOBRE DIVERSIDADE NA AMÉRICA LATINA
DANIELA GALVIS E ANA MOSQUERA
MEDIAÇÃO: LILIAN PINHO
MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL
10h30 - PAINEL: NARRATIVAS PRETAS PARA A MÍDIA
ANTONIO JUNIÃO E FERNANDA RAMOS BRAZIL
MEDIAÇÃO: ROSALVO NETO
12h - INTERVALO PARA ALMOÇO
14h - PAINEL: MERCADO DE TRABALHO E TECNOLOGIA PARA MULHERES
KAREN SANTOS, LORENA BISPO E AMANDA VIEIRA
MEDIAÇÃO:ANDRESSA TAIRINE
16h - PAINEL: MODA E TECNOLOGIAS SOCIAIS
ISA SILVA E JORGE LUCA
MEDIAÇÃO: CÁSSIO KAIAZZO
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
10H às 18H
ARENA GAME
ESTÚDIO ÁFRICA
STÚDIO TAAG
ANIPÓLITAN
CASARÃO 17
SALÃO DE NEGÓCIOS
17h às 19h - MEETUP CORPORATIVO
LARGO TEREZA BATISTA
10H - BOAS-VINDAS
10H10 - PAINEL: OS DESAFIOS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA E COMO A COMUNICAÇÃO EM ESCALA PODE SER ALAVANCA CHAVE DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO
DRA. JAQUELINE GÓES , IGOR ROCHA, DEH BASTOS E ANGEL VASCONCELOS.
11H30 - PAINEL: COMO A TECNOLOGIA PODE AJUDAR NO EMPREENDEDORISMO?
JOÃO BARCELOS, DU CARMO E DELIENE MOTA
15H30 - MOMENTO FALA: A FORÇA FEMININA E O PROTAGONISMO NO EMPREENDEDORISMO E NA GERAÇÃO DE RENDA DOS TERRITÓRIOS
JUCI CARDOSO. MEDIAÇÃO: MÁRCIO LIMA
16H - PAINEL - O PRESENTE: "OS DESAFIOS DAS PESSOAS NEGRAS NAS CARREIRAS EM TECNOLOGIA
ANA DIAS, EDMAR AMORIM, THIAGO GUEDES E CAMILA OLIVEIRA
17H - PAINEL: TREINAR SKILLS COMPLEMENTARES + AMPLIAR O REPERTÓRIO DE INOVAÇÃO = TRILHAS ESSENCIAIS PARA ALCANÇAR OS FUTUROS POSSÍVEIS
ALEXANDRE RIBEIRO, MICHELLE OLIVEIRA, ANDREZA MAIA E MARIO GOMES
18H - SHOW A MULHERADA
20H - SHOW ILÊ AYÊ
LARGO QUINCAS BERRO D'ÁGUA
19H - APRESENTAÇÃO - UDI - LANÇAMENTO DE ÁLBUM
20h30 - APRESENTAÇÃO MUZENZA