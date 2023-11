Confira o segundo dia de programação do Festival Afrofuturismo em Salvador

A quinta edição do Festival Afrofuturismo transforma o Centro Histórico de Salvador em palco de debates sobre ancestralidade e tecnologia. O evento ocorre entre hoje (20) e amanhã (21) em nove pontos do Pelourinho e na Estação da Lapa e faz parte da programação do Salvador Capital Afro.



Criado pela hub de inovação Vale do Dendê, o Festival Afrofuturismo passou por diversas fases e modelos e vem se consolidando como evento de referência para inovadores e criativos de todo o Brasil.