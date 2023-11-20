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Confira o segundo dia de programação do Festival Afrofuturismo em Salvador

Evento reúne personalidades negras nacionais e internacionais

Salvador
Publicado em 20/11/2023 às 15:00:00
O festival acontece em pontos no Pelourinho e na Estação da Lapa
O festival acontece em pontos no Pelourinho e na Estação da Lapa. Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A quinta edição do Festival Afrofuturismo transforma o Centro Histórico de Salvador em palco de debates sobre ancestralidade e tecnologia. O evento ocorre entre hoje (20) e amanhã (21) em nove pontos do Pelourinho e na Estação da Lapa e faz parte da programação do Salvador Capital Afro.

Criado pela hub de inovação Vale do Dendê, o Festival Afrofuturismo passou por diversas fases e modelos e vem se consolidando como evento de referência para inovadores e criativos de todo o Brasil.

O segundo dia de programação terá apresentações musicais, palestras e estúdio game. Os ingressos ainda podem ser encontrados na plataforma Sympla e custam entre R$75 e R$150.

Confira a programação completa de amanhã (21)

ESTAÇÃO DA LAPA

10h às 13h - WORKSHOP ASSUNTOS DEL SUR - DANIELA GALVIS

CASA VALE DO DENDÊ

 SALA VATAPÁ 
10h - DENDÊ TALKS 
11h - DENDÊ TALKS - COM MARCELLO SOUZA 
12h - INTERVALO PARA ALMOÇO 
14h - DENDÊ TALKS - FÁBIO NEVES
 15h - DENDÊ TALKS - ROSEANE VIEIRA
16h - DENDÊ TALKS - TAAG 
17h - DENDÊ TALKS - FELIPPE GUERRA

SALA ARROZ DOCE - TALKS INTERNACIONAIS
10h - GETRUDE MATSHE 
11h - RONNEL PERRY
12h - INTERVALO PARA ALMOÇO
14h - ADAH PARRIS
15h - TÂNIA TOMÉ 
16h - MIKAL ANDERSON 
17h - YOLANDA METHVIN

MUSEU DA ENERGIA

10h30 - PAINEL: MÚSICA NEGRA GLOBAL
        RAONIR BRAZ E FILIPE ARAGÃO
        MEDIAÇÃO: PYEDRA BARBOSA
12h - INTERVALO PARA ALMOÇO
14h - PAINEL: CRIADORES DE CONTEÚDO E AFROEMPREENDEDORISMO 
16h - PAINEL: EXPERIÊNCIAS SOBRE DIVERSIDADE NA AMÉRICA LATINA
       DANIELA GALVIS E ANA MOSQUERA 
       MEDIAÇÃO: LILIAN PINHO

MUSEU EUGÊNIO TEIXEIRA LEAL

10h30 - PAINEL: NARRATIVAS PRETAS PARA A MÍDIA
             ANTONIO JUNIÃO E FERNANDA RAMOS BRAZIL
             MEDIAÇÃO: ROSALVO NETO
12h - INTERVALO PARA ALMOÇO
14h - PAINEL: MERCADO DE TRABALHO E TECNOLOGIA PARA MULHERES
      KAREN SANTOS, LORENA BISPO E AMANDA VIEIRA
      MEDIAÇÃO:ANDRESSA TAIRINE  
16h - PAINEL: MODA E TECNOLOGIAS SOCIAIS
       ISA SILVA E JORGE LUCA
       MEDIAÇÃO: CÁSSIO KAIAZZO

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

10H às 18H
ARENA GAME
ESTÚDIO ÁFRICA
STÚDIO TAAG
ANIPÓLITAN

CASARÃO 17

SALÃO DE NEGÓCIOS
17h às 19h - MEETUP CORPORATIVO

LARGO TEREZA BATISTA

10H - BOAS-VINDAS
10H10 - PAINEL: OS DESAFIOS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA E COMO A COMUNICAÇÃO EM ESCALA PODE  SER ALAVANCA CHAVE DE POLÍTICAS DE PREVENÇÃO
DRA. JAQUELINE GÓES , IGOR ROCHA, DEH BASTOS E ANGEL VASCONCELOS.
11H30 - PAINEL: COMO A TECNOLOGIA PODE AJUDAR NO EMPREENDEDORISMO?
JOÃO BARCELOS, DU CARMO E DELIENE MOTA
15H30 - MOMENTO FALA: A FORÇA FEMININA E O PROTAGONISMO NO EMPREENDEDORISMO E NA GERAÇÃO DE RENDA DOS TERRITÓRIOS 
JUCI CARDOSO. MEDIAÇÃO: MÁRCIO LIMA
16H - PAINEL - O PRESENTE: "OS DESAFIOS DAS PESSOAS NEGRAS NAS CARREIRAS EM TECNOLOGIA
ANA DIAS, EDMAR AMORIM, THIAGO GUEDES E CAMILA OLIVEIRA
17H - PAINEL: TREINAR SKILLS COMPLEMENTARES + AMPLIAR O REPERTÓRIO DE INOVAÇÃO  = TRILHAS ESSENCIAIS PARA ALCANÇAR OS FUTUROS POSSÍVEIS
ALEXANDRE RIBEIRO, MICHELLE OLIVEIRA, ANDREZA MAIA E MARIO GOMES
18H - SHOW A MULHERADA
 20H - SHOW ILÊ AYÊ

LARGO QUINCAS BERRO D'ÁGUA

19H - APRESENTAÇÃO - UDI - LANÇAMENTO DE ÁLBUM
 20h30 - APRESENTAÇÃO MUZENZA

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