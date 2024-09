CÍVICO

Confira os principais momentos do desfile pelo Sete de Setembro em Salvador

Comemoração pela independência do Brasil reuniu fanfarras, militares e famílias

O desfile pelo Sete de Setembro em Salvador, que teve participação de quatro mil militares e dois mil civis no cortejo, atraiu famílias de Salvador neste sábado (7). A caminhada seguiu até a Praça Castro Alves, tendo partido do Largo do Campo Grande.