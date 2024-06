Confira previsão do tempo em Salvador nesta semana

O frio chegou de vez em Salvador e a temperatura média para esta semana é de 22°C. Segundo aviso meteorológico da Defesa Civil (Codesal), o tempo nos próximos dias será nublado e chuvoso devido à atuação de um sistema de baixa pressão associado aos ventos úmidos do oceano Atlântico. As temperaturas deverão variar entre 22 °C e 30 °C, se mantendo na mínima na maioria dos dias.

Na segunda-feira (3), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Já entre terça-feira (4) e quarta-feira (5), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia.