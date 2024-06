CLIMA

Confira previsão do tempo para Salvador nesta semana

Informativo vale entre segunda (10) e domingo (16)

Da Redação

Publicado em 10 de junho de 2024 às 12:28

Céu nublado em Salvador Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A previsão do tempo para Salvador nesta semana é de céu nublado com temperaturas entre 22 °C (mínima) e 30 °C (máxima). A Defesa Civil (Codesal) explica que, nos próximos dias, o clima é resultado da atuação de um sistema de baixa pressão (cavado) associado aos ventos úmidos do oceano Atlântico, que favorecerão a ocorrência de chuva.

Entre segunda-feira (10) e terça-feira (11), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.

Na quarta-feira (12), a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas, a qualquer hora do dia. No dia, a probabilidade de chuva é de 90%.

Entre quinta-feira (13) e sexta-feira (14), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia.