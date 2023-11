Confira quais são os blocos que vão desfilar no cortejo de sábado (25)

O desfile dos blocos afros e afoxés faz parte do Salvador Capital Afro (Novembro Negro) e vai reunir Olodum, Ilê Ayiê, Malê Debalê, Afoxé Filhos de Gandhy, Cortejo Afro, Muzenza, A Mulherada, Didá, Bloco da Capoeira e Araketu. O cortejo vai começar às 14h e a festa segue até às 22h, com encontros de blocos na Praça Castro Alves, a partir das 15h30 (confira a ordem abaixo).

Os desfiles serão realizados com as bandas percussivas no chão, sem cordas, e com trios elétricos ou pranchões. Uma parte dos blocos vai sair da Rua Chile até a Castro Alves, começando com o cortejo de 100 baianas juntamente com os Filhos de Gandhy, A Mulherada, Filhas de Gandhy, Didá e Olodum.