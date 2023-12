Confira quais serviços são oferecidos gratuitamente no novo Cras

O novo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Valéria foi inaugurado nesta terça-feira (5), a estrutura é considerada um modelo e terá capacidade para atender até 5 mil famílias por ano. No local será possível fazer o encaminhamento para benefícios relacionados com natalidade, moradia, alimentação e viagem. Será oferecido também a atualização do Cadastro Único. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.