PARA VISITAR

Confira um guia de 10 cafeterias bombadas em Salvador

Estabelecimentos oferecem desde cafés tradicionais até os mais modernos

Larissa Almeida

Publicado em 11 de abril de 2024 às 07:30

Preta Café Bistrô funcionará no MAC Crédito: Alô Alô

Um dos quatro maiores estados produtores de café do Brasil, a Bahia tem uma relação com o grão que vai além do consumo de uma simples bebida. Para muitos baianos, é a expressão de um hábito cultural, a dose de energia para aguentar um dia difícil ou a companhia perfeita nos fins da tarde. Em Salvador, esse cenário não é diferente. Às vésperas do Dia Mundial do Café, comemorado neste domingo (14), o CORREIO apresenta uma seleção especial das cafeterias mais bombadas da cidade, que reúne opções para quem gosta de todo tipo de café, seja ele gelado, quente, moído, coado, ao leite e até vegano. Confira abaixo os estabelecimentos listados:

1) Latitude 13 (@latitude13cafesespeciais)

Latitude 13 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Latitude 13 tem cafés produzidos há mais de 20 anos em fazendas na Chapada Diamantina, que são exportados para a Europa, Estados Unidos e Ásia. A marca é conhecida por ser especialista na bebida, sendo responsável por toda a cadeia produtiva, do cultivo dos grãos provenientes das Fazendas Progresso e Aranquan, situadas em Mucugê e Ibicoara, ao serviço da bebida no momento do consumo.

A cafeteria foi finalista nacional por três vezes consecutivas do prêmio "Melhores do ano Prazeres da Mesa" e foi vencedora em 2019 e 2020. “Essas valiosas indicações e premiações nos estimula a continuar seguindo com o nosso propósito de entrega de qualidade em nossos produtos e serviços, pois o intuito é que os clientes desfrutem de uma experiência visual, afetiva, sensorial e gastronômica em nossas lojas”, afirma Juleilda Allegro, empresaria e sócia da Latitude 13 cafés especiais.

A cafeteria conta com uma gama de tipos, variedades e perfis de café, seja em grãos ou moídos, cápsula ou sachê, já prontos ou moídos na hora. O Café Espresso servido na casa é feito a partir do Blend Chapada Diamantina, produto campeão de vendas e que representa o Latitude em parcela significativa de mercado. Em Salvador, Latitude 13 Cafés Especiais possui 4 lojas e está localizada no Shopping Barra, Shopping da Bahia, Espaço Conceito Latitude 13, na Rua João Pondé, Barra e no Mercado do Rio Vermelho.

Endereços na Barra: Rua Doutor João Pondé, 378 – Barra; Shopping Barra | Terceiro Piso

Endereço no Rio Vermelho: Av. Juracy Magalhães Júnior, 1624 – Rio Vermelho

Endereço no Caminho das Árvores: Shopping da Bahia | Av. Tancredo Neves, 148 – Caminho das Árvores, 3º piso, loja Z5

2) Cafélier (@cafeliercarmo)

Cafélier Crédito: Divulgação

5 opções de café: Expresso, Expresso com chantily, Expresso com leite, Café com Whisky, Café vienense

Preços: R$7,90 a R$27

Funcionamento: Todos os dias, exceto terças-feiras

Endereço: R. do Carmo, 50 - Santo Antônio Além do Carmo

3) Café Gateiro (@cafegateirocatcafe)

5 opções de café: Expresso Carioca, Expresso Duplo, Macchigato, Mocha, Coffee Tônica

Preços: R$7 a R$29

Funcionamento: Terça a domingo, das 9h às 20h

Endereço: Av. Almirante Marques de Leão, 156 – Barra

4) A Cafeteria Botânica (@acafeteriabotanica)

Funcionamento: Todos os dias, das 8h às 22h

Endereço: Rua das Hortênsias, 478 - Casa 478 – Pituba

5) Coffeetown (@coffeetownsalvador)

Coffeetown Salvador Crédito: Reprodução/Redes Sociais

5 opções de café: Pistachio Mocaccino, Pistachio Latte Gelado, French Press, Affogato, Expresso Dopio

Preços: R$8,90 a R$25,90

Funcionamento: Todos os dias, das 8h30 às 21h30

Endereço na Vitória: Av. Sete de Setembro, 1755

Endereço na Pituba: Rua Amazonas, 111

6) Mafê Café (@cafedamafe)

Mafê Café Crédito: Reprodução/Redes Sociais

5 opções de café: Coado com Leite, Expresso Duplo com Leite de Amêndoas, Capuccino, Capuccino Vegano e Expresso Duplo com Leite, Gelo e Doce de Leite

Preços: R$7 a R$20

Funcionamento: Terça a domingo, das 8h às 14h

Endereço: Rua Bartholomeu de Gusmão, 104 – Rio Vermelho

7) Santa Clara Salvador (@santaclarasalvador)

5 opções de café: Expresso Ristreto, Expresso Duplo com Creme de Avelã, V60, Mocha, Affogato

Preços: R$6,90 a R$18,90

Funcionamento: Segunda, quarta e quinta-feira, das 11h às 20h; Sexta, das 11h às 21h; Sábado e domingo, das 9h às 21h

Endereço: Largo do Farol da Barra, 03 – Barra

8) Lar Café Bistrô (@lar.cafebistro)

Lar Café Bistrô Crédito: Reprodução/Redes Sociais

5 opções de café: Expresso, Drip Coffee, Capuccino Italiano, Café Latte, Chocolate Quente

Preços: R$7,90 a R$15,90

Funcionamento: Terça a sexta, das 12h às 23h; Sábado e domingo, das 8h às 23h

Endereço: Rua das Margaridas, 104, Pituba

9) Preta Cat Café (@pretacatcafeoficial)

5 opções de café: Prensa Francesa, Café Americano, Shake de Café com Leite, Macchiatto, Mocha Gelado Vegano

Preços: R$8 a R$20

Funcionamento: Terça a sábado, das 9h às 9h; Domingo, das 9h às 13h

Endereço: Rua da Paciência - Rio Vermelho | Térreo 239

10) Empório Coisas de Minas (@emporiocoisasdeminas_stiep)

5 opções de café: Café Mineiro, Capuccino Gourmet, Café Expresso, Café Pingado da Roça, Creme de Café

Funcionamento: Todos os dias, das 8h às 20h

Endereço: Rua Dr. José Peroba, 244 – Loja 4A – Stiep