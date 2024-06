PARA QUITAR AS DÍVIDAS

Conheça as opções de linhas de crédito para empresas endividadas

Linhas podem ser obtidas junto aos bancos ou de maneira independente

Larissa Almeida

Publicado em 26 de junho de 2024 às 07:00

Cartão de crédito do BNDES Crédito: Divulgação

Um laboratório baiano de prótese odontológica digital esteve perto de fechar as portas durante a pandemia de Covid-19, período em que passou aproximadamente cinco meses sem arrecadar receita. Com despesa fixa de R$ 80 mil por mês, o proprietário do negócio, que preferiu não se identificar, chegou a contrair dívidas que, somadas, chegavam a R$ 500 mil. Para resolver o problema e fugir do vermelho, ele decidiu fazer renegociação com fornecedores e obteve acesso a linhas de crédito, que deram condições para que ele amortecesse a dívida.

“O negócio voltou a ficar positivo final de 2022, tivemos nosso melhor ano em 2023, crescimento de mais de 25% comparado ao ano de 2022, e esse ano já estamos 20% acima quando comparado ao primeiro semestre do ano passado”, afirma.

Assim como no caso do proprietário do laboratório, empresários podem recorrer a determinadas linhas de crédito para resolver situações de endividamento de empresas. De acordo com o consultor financeiro Raphael Carneiro, a maior parte dessas linhas depende dos bancos que as empresas têm relacionamento, mas existem outras que podem ser buscadas de maneira independente.

Ele recomenda que, antes de tentar acesso à crédito por meio dessas linhas, os empresários adotem alguns cuidados. “Um cuidado fundamental para se ter, seja médio, micro ou grande empresário, é entender que ao recorrer a um crédito, você vai resolver aquele problema no momento e vai ter o dinheiro para resolver o problema do endividamento. Mas durante alguns meses ou anos, você vai ter uma parcela para pagar mensalmente. E é preciso entender que esse valor precisa entrar na conta da empresa, nas linhas de despesa da empresa”, diz.

“Precisa saber se a empresa terá condição de arcar com aquele valor, porque não adianta recorrer a um crédito para resolver o endividamento agora se daqui a quatro meses ou um ano, vai voltar à mesma condição porque não o teve fôlego para arcar com aquele pagamento. Então, antes de resolver a situação de endividamento, é importante entender o cenário da empresa”, alerta.

Para um negócio adquirir crédito, é preciso comprovação do volume de movimentação. As melhores taxas de juros dependem do perfil de risco da empresa, conforme ressalta o economista Edisio Freire. “Vai depender muito do perfil, porque não adianta a empresa buscar crédito se ela não tiver de adimplente no mercado. Ela precisa ter um nível de movimentação ali comprovada, via faturamento, para que possa ser medido o nível de capacidade de crédito para ela”, pontua.

“Ela também precisa ter um cadastro adimplente, tanto da empresa quanto do sócio, para que possa tomar crédito. Não tendo essas duas situações, a empresa vai ter mais dificuldade e vai acabar, no máximo, conseguindo instituições financeiras que têm taxa de juros muito elevada”, conclui.

Veja abaixo 6 opções de linhas de crédito para empresas, segundo a Serasa:

1. Crédito para empresas BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é uma empresa pública que oferece financiamento a longo prazo e investimento em todos os tipos de empresas do Brasil.

No BNDES, há várias modalidades de financiamento, o que torna possível apoiar micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e empresas de grande porte.

2. Microcrédito

Essa modalidade é destinada ao microempreendedor que pretende abrir ou ampliar um negócio.

Serve para MEIs (microempreendedores individuais), autônomos e até mesmo para pessoas jurídicas que não têm fácil acesso a empréstimos ou créditos convencionais. O valor máximo para esse tipo de empréstimo é de R$21 mil.

3. Pronampe

O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) disponibiliza crédito para micro e pequenas empresas com condições especiais.

Ele surgiu para ajudar os negócios afetados pela pandemia e se tornou permanente. É destinado a microempresas com faturamento anual de até R$360 mil, pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões e MEIs com faturamento de até R$ 81 mil.

4. Crédito para capital de giro

Tipo de crédito útil para atender diversas necessidades do fluxo de caixa das empresas, como o pagamento de colaboradores, fornecedores e aluguel, por exemplo. Mas não é necessário explicar a finalidade do empréstimo no momento da solicitação.

Além disso, é possível optar pelo pagamento bimestral, semestral ou integral após o fim do contrato.

5. Antecipação de recebíveis

Essa linha de crédito permite à empresa receber os lucros de forma antecipada. O processo costuma ser menos burocrático e é utilizado por empresários que ainda não têm capital de giro.

Como esse crédito antecipa os pagamentos, isso também funciona como uma garantia. Ou seja, as taxas de juros aplicadas costumam ser mais baixas que as de outras linhas.

6. Empréstimo com garantia

O empréstimo com garantia é uma modalidade de crédito que não é exclusiva para empresas. Qualquer pessoa pode ter acesso. Basta ter um bem, como casa ou carro, para oferecer como garantia.

No entanto, a linha é muito utilizada por empresas, principalmente as de menor porte. Isso acontece pela facilidade de aprovação do crédito, pelos juros menores aplicados e por não ser necessário especificar para qual fim o dinheiro será utilizado.