DEVOÇÃO

Conheça as romarias realizadas em Bom Jesus da Lapa

São quatro expressões de fé em junho, julho, setembro e outubro

Gil Santos

Publicado em 31 de julho de 2024 às 06:15

Romaria em Bom Jesus da Lapa Crédito: Shutterstock

A romaria de Bom Jesus, realizada em Bom Jesus da Lapa, no Vale do São Francisco, é considerada a maior da Bahia e terceira maior do Brasil, mas o que muita gente não sabe é que essa não é a única romaria realizada na cidade. São quatro expressões de fé desse tipo feitas no decorrer do ano, todas têm como destino o Santuário de Bom Jesus e atraem devotos de todo o país e visitantes internacionais. Confira:

Romaria da Terra e das Águas (julho) - Realizada todos os anos, no primeiro final de semana do mês de julho. O protagonismo é das comunidades campesinas, com apoio de peregrinos, agricultores, lavradores, quilombolas, estudantes, assalariados, acampados, assentados, posseiros, meeiros e trabalhadores de todo tipo. A Romaria começa com uma missa de abertura, tem palestras e debates, onde se discutem questões ambientais e ecológicas. O grupo vai em busca do direito da terra e da água para todos, da libertação do latifúndio e de todas as formas de opressão. As velas, cruzes e terços, pás, enxadas e foices são os elementos da festa.

Romaria do Bom Jesus (julho/ agosto) - A Romaria do Bom Jesus da Lapa é realizada entre 29 de julho e 6 de agosto. Nesse período, o Santuário faz a celebração do Novenário do Bom Jesus na Esplanada da gruta. Já no dia 6 de agosto ocorre a procissão. Os devotos carregam o andor nos braços pelas ruas da cidade. A festa começou em 1691, quando o monge Francisco de Mendonça Mar descobriu uma gruta de pedra no Sertão baiano, e atraí milhares de fiéis.

Romaria de Nossa Senhora da Soledade (setembro) - A devoção à Nossa Senhora da Soledade fazia parte da vida religiosa do fundador do Santuário de Bom Jesus da Lapa, Francisco de Mendonça Mar. Acredita-se que esta devoção de Francisco nasceu de sua experiência em Portugal, onde o culto a Nossa Senhora das Dores, chamada também de Soledade, estava intimamente ligada à da Paixão do Bom Jesus. A festa é realizada em 15 de setembro e reúne milhares de romeiros.