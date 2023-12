Conheça cinco clubes de praia para curtir os dias de sol no Verão de Salvador

Blue Praia Bar. Crédito: Divulgação

O Verão está batendo na porta e se você é praieiro e não abre mão de dias de sal e sol, regado a banho de mar e um tiquinho de conforto, os clubes de praia são uma boa pedida para a ocasião. Eles têm a vantagem de oferecer um espaço pé na areia, mas com direito a algumas regalias e serviços diferenciados.



Tem opções para todo gosto, pro praieiro raiz, que não abre mão de tomar a cervejinha gelada e saborear um acarajé com os pés fincados na areia, até estruturas mais elaboradas para quem quer estar perto do mar, para garantir aquele mergulho, mas busca um pouco mais do conforto dos lounges. Todos oferecem um cardápio com opções de bebidas, petiscos e almoços. Um deles, passou a oferecer até café da manhã.

O Alô Alô Bahia pesquisou cinco opções de ponta a ponta da cidade e traz um pequeno perfil de cada um deles. Tem lugares badalados, mas também outros mais tranquilos, para garantir a farra em família. Confira nossa dica, veja o que atende mais às suas necessidades, pegue o protetor solar e vá aproveitar os dias de sol.

Blue Praia Bar

O conforto de um clube de praia charmoso, no meio do burburinho da cidade, e uma bela vista da Praia do Buracão. Enquanto as opções de lugares na praia com boa infraestrutura estavam mais distantes, o Blue Praia surgiu no Rio Vermelho, há dez anos, como uma possibilidade para quem não queria encarar o trânsito em busca das opções do outro lado da capital. E o lugar acabou virando pop. O cardápio traz petiscos saborosos e drinks exóticos. Você pode ficar só na parte de cima, do restaurante, conferindo tudo do alto, ou pagar uma taxa para ter acesso à praia, pisar na areia e tomar um banho de mar.

Além disso, aproveite pra relaxar numa cama balinesa, nas redes flutuantes ou ficar de boa no deck praia. Pra quem desce, eles disponibilizam raquetes e bola para frescoball e também tem bola para os amantes do futevôlei. A partir desse final de semana, o Blue Praia passa a oferecer também café da manhã. Basta acordar, botar a roupa de banho e sair pra curtir o dia todo na praia, começando com um café da manhã num lugar que tem uma vista de encher os olhos.

Principote

Daqueles lugares instagramáveis que, só de ver a foto, dá vontade de ir. O Principote abriu em fevereiro desse ano e está tão na moda, que volta e meia, o lugar, que tem decoração que remete a Grécia, aparece no feed de algum amigo. Nessa hora, você só reforça a vontade: preciso conhecer! Ele oferece várias possibilidades. Pode ser o restaurante escolhido para o almoço ou jantar, num ambiente mais formal, com ar-condicionado, e sem precisar pagar taxa de acesso. Ou apostar numa proposta de clube pé na areia mesmo, pra ir de roupa de banho, preparado para torrar no sol, petiscando e tomando bons drinks. São vários ambientes charmosos, mas o que enche os olhos mesmo é o lounge com uma piscina de borda infinita maravilhosa. Dá pra imaginar Luiza Marilak dando um mergulho e repetindo seu famoso bordão: "Se fui pobre não me lembro". Tem opção de piscina normal também. Cobram pela reserva e pelo acesso. Os valores cobrados variam de acordo com o espaço desejado, sendo que a taxa de acesso pode ser revertida em consumação.

Barraca do Lôro

Essa daqui é velha conhecida dos praieiros de Salvador. Afinal, são 28 anos de história. Nasceu no tempo que a faixa de areia das praias de Salvador era ocupada por barracas e ganhou ares de clube de praia com a retirada das barracas da faixa de areia, há quase dez anos, quando nasceu a Barraca do Lôro da Praia do Flamengo. Tem opção de mesas simples, com consumação livre, e também bangalôs com serviço diferenciado e exigência de consumação. É possível ficar na parte de cima, ou escolher cadeiras com sombreiro na areia mesmo, pagando pelo aluguel dos equipamentos. Tem chuveirões, parquinho para crianças se esbaldarem, os tradicionais petiscos de praia, inclusive, um delicioso acarajé. Tem música com DJ e também música ao vivo nos finais de semana.

Pipa Beach Club

Eles se consideram o primeiro clube de praia de Salvador, é vizinho do Lôro da Praia do Flamengo e oferece uma estrutura bem parecida. No entanto, começou uma reforma no meio do ano, e no momento está com a parte de cima toda fechada pra obras. Mas o atendimento na faixa de areia foi mantido. A Pipa promete voltar com muitas novidades, embora não tenha anunciado nada do que virá. Também não foi divulgada a previsão de retorno. Nas redes sociais do clube, há muitos frequentadores sem acreditar que o espaço, que tem público cativo o ano inteiro, vai se manter fechado na estação mais quente e badalada do ano. Apesar do silêncio nas redes, as obras seguem a todo vapor. No formato anterior, que não sabemos se será mantido, o espaço costumava ter DJs e até recebeu grandes shows. Assim como os frequentadores, o Alô, Alô segue curioso do que vem por aí.

Salvador Beach Club

Esse é o lugar da farra em família. Tem uma estrutura com piscinas e parque infantil que faz com que a diversão dos pequenos seja garantida. Tem uma piscina enorme, com toboágua, onde as crianças fazem a festa. Dependendo do tamanho da criança, dá para os pais ficarem numa mesa, enquanto os filhos se divertem na água. Também tem parque infantil e lounges com vista exclusiva do mar e a opção pé na areia, onde é cobrado taxa de aluguel de cadeiras e sombreiros. Oferecem também drinks variados e opções de almoço e petisco. Para ter acesso ao local é preciso pagar uma taxa de entrada. O valor é diferente para quem quer se esbaldar na piscina com toboágua.