CHOCOLATE PARA TODOS OS GOSTOS

Conheça dez lugares onde ainda dá para encomendar ovo de Páscoa

CORREIO listou opções de ovos de colher com sabores tradicionais aos mais exóticos

Larissa Almeida

Publicado em 28 de março de 2024 às 09:00

Ovos de Páscoa Crédito: Sora Maia/CORREIO

Ao leite, amargo, branco, recheado. Não importa o formato ou o sabor, é difícil resistir a um bom ovo de chocolate. Figurinha carimbada na Páscoa, o produto é desejado por pessoas de todas as idades, que tradicionalmente lotam filas em lojas para garantir o seu. No entanto, anualmente essa tradição vem perdendo força graças à adesão cada vez maior aos ovos de Páscoa artesanais, que inovam com seus recheios, gostos e texturas. Se só de pensar você já ficou com vontade e lembrou que ainda não comprou o seu: calma. O CORREIO fez uma lista de dez lugares onde ainda dá para encomendar o ovo de Páscoa. Confira abaixo:

1) Choco Best (@chocobest)

Ovo de brigadeiro de maracujá da Choco Best Crédito: Acervo pessoal

Sabores: Brigadeiro tradicional (R$50), brigadeiro branco (R$50) e casadinho (R$55); Ninho com nutella, paçoquita, Oreo, brigadeiro de maracujá, todos por R$60; Ninho com morango, e chocolate com morango, ambos por R$65.

Tamanho: 350g

Encomendas com pelo menos 48h de antecedência

Contato: 71 99166-3036

2) Delícias da Mila (@deliciasdammila)

Ovo de Páscoa da doceria Delícias da Mila Crédito: Acervo pessoal

Sabores: Brigadeiro, casadinho, crocante de ovomaltine, geleia de morango, morango fresco, entre outros.

Tamanhos: 400g, dupla de 200g cada, 250g e kit degustação com 6 mini ovos.

Preços: R$40 a R$70

Contato: 71 98714-6620

3) Doutores d’Alma (@doutoresdalma)

Ovo de Páscoa dos Doutores d'Alma Crédito: Acervo pessoal

Sabor: Casadinho

Tamanhos: 400g

Preços: R$65

Contato: 71 98472-7357

4) Valeriani Doces (@valerianidoces)

Ovo sabor Ferrero Rocher Crédito: Acervo pessoal

Sabores: Brigadeiro, Ninho com Nutella e Ferrero Rocher

Tamanho: 450g

Preço: R$65

Promoções: 3 ovos de colher por R$150

Contato: 71 99172-6296

5) Ingrid Cookies (@ingridcookies)

Ovos de Páscoa da Ingrid Cookies Crédito: Acervo pessoal

Sabores: Nutella, Redvelvet com geleia de morango, Dark Oreo, Amêndoas com doce de leite e Pistache

Tamanho: 500g

Preço: R$80

Contato: 71 99159-6250

6) LaLana Confeitaria

Sabores: Surpresinha de uva (R$95), Twix (R$100), Camafeu (R$100), All Pink (R$100) e Franuí (R$115)

Tamanho: 350g

Contato: 71 98434-8333

7) Mousse Mimo (mousse.mimo)

Ovo de mousse de limão da Mousse Mimo Crédito: Acervo pessoal

Cascas: Ao leite, meio amargo, branco ou Oreo

Preços das cascas: R$5 a R$20

Sabores: Mousse limão, mousse maracujá, mousse chocolate, Oreo, Kit Kat, Prestígio, Dois Amores e Sensação

Preço dos recheios: R$20 a R$28

Tamanhos: 150g, 250g e 500g

8) L’Unicas Confeitaria Gourmet (@lunicasconfeitariagourmet)

Ovo de Páscoa da L’Unicas Confeitaria Gourmet Crédito: Acervo pessoal

Cascas: Ao leite, meio amargo, branco, branco com Oreo, ao leite com castanhas

Sabores: Casadinho, limão siciliano, brigadeiro, Brownie, Ninho com Nutella, Frutas Vermelhas, Oreo, Kinder, Kit Kat, Ferrero Rocher e Guloseimas/Ovos salgados

Preços: R$45 a R$75

Tamanhos: 250g e 350g

Contato: 71 99617-6697

9) Derretê (dderrete)

Ovo de Ninho com morango da Derretê Crédito: Acervo pessoal

Cascas: Ao leite, Diamante Negro, 70% Cacau, Oreo, chocolate branco, marmorizada e bis

Sabores: Casadinho, Ninho com Nutella, Ninho com Morango, Ferrero Rocher, Prestígio, limão com geleia de morango, e paçoca

Preços: R$30 a R$145

Tamanhos: 150g e 250g

Contato: 71 99976-4266

10) Carol Nutri (@carolnutrii)

Ovos de Páscoa de Carol Nutrii Crédito: Acervo pessoal

Sabores: Prestígio, Charge, Palha Italiana, Ninho com morango, Pistache e Twix

Tamanho: 450g

Preço: R$129,90 – exceto Pistache, que custa R$149,90

Contato: Site / WhatsApp 71 99296-3586 ou 71 99259-2335