Conheça edifícios residenciais em construção em Salvador; preços de apartamentos vão a R$ 8 milhões

Apartamentos de luxo em Salvador. Crédito: Divulgação

Eles unem estilo, bem-estar, conforto e sofisticação. Vão de duas a cinco suítes, sempre com uma mega estrutura nas áreas comuns. Piscina, salão de jogos, brinquedoteca, espaço fitness e salão de festas são apenas o básico, que é acrescido ainda de minicampo, quadra de tênis, spa com ofurô, hidromassagem, espaço beauty, pet play, pet care, espaço coworking e mais.



Com o mercado aquecido, Salvador possui uma série de empreendimentos residenciais na categoria alto padrão em construção. Sendo lançados desde 2018, eles têm previsão de entrega entre 2025 e 2027. Os preços variam entre R$1,7 milhão e R$8 milhões. A maioria deles fica no Horto Florestal. A região é a aposta do momento para as construtoras, devido ao projeto Horto Boulevard.

O objetivo é realizar uma intervenção e requalificação urbanística no bairro, através de requalificação de ruas, construção de novas praças e entrega de novos mobiliários urbanos. A iniciativa é fruto de um movimento coordenado por empresários de diferentes segmentos que comandam as empresas Amorim Barreto Empreendimentos, Capa Concepts, Grupo Civil, Costa Andrade, Dona Empreendimentos, Franisa, GVF Empreendimentos, Inova Empreendimentos, Leão Engenharia, Almacen Pepe, MVL Incorporadora, Pelir Engenharia, Prima Empreendimentos, Acciona, Santa Helena Construção e SBR Empreendimentos.

Conheça alguns dos empreendimentos:

Mirat Martins de Sá

Mirat Martins de Sá . Crédito: Divulgação

Da construtora Moura Dubeux, o Mirat Martins de Sá foi lançado em 2020 e tem previsão de entrega para maio de 2025. Localizado na Rua Estácio Gonzaga, no Horto Florestal, o empreendimento possui apartamentos de quatro suítes de 253 m², com um apartamento por andar e quatro vagas de garagem, além de um depósito exclusivo. Os preços vão de R$2,3 milhões a R$2,9 milhões.

Integrado ao verde e ao charme da região, o Mirat traz itens sustentáveis, como tomadas para carros elétricos, bacias com sistema dual flush para economia de água, sensores de presença e torneiras com temporizadores nas áreas comuns e esquadrias acústicas.

Poème Horto

Poème Horto. Crédito: Divulgação

Localizado na Rua Sapucaia, no Horto Florestal, o Poème Horto também é da Moura Dubeux. Lançado em julho de 2023, tem previsão de entrega para novembro de 2027. São apartamentos de quatro suítes, com plantas de 173,18m² a 203,91m², 100% nascente, entre três e quatro vagas de garagem. O empreendimento possui torre única, com 36 pavimentos com dois apartamentos por andar. Os preços vão de R$1,7 milhão a R$2,8 milhões.

O empreendimento promete conforto e modernidade, com valorização da privacidade e exclusividade. Quanto ao lazer, há piscina com raia de 25m, piscina infantil, hidromassagem aquecida, deck molhado, solarium, quadra de tênis e esportiva, área gourmet externa, salão de festas, brinquedoteca, fitness com espaço funcional, salão de jogos gourmet, pet place e pet care e muito mais.

Legacy

Legacy. Crédito: Divulgação

Localizado na Alameda das Catabas, no Caminho das Árvores, o Legacy, projeto da construtora OR, possui quatro suítes, com opções de 209.88m² e 258.91m², com valores de R$2,7 milhões e R$3,3 milhões, respectivamente. O empreendimento foi lançado em março de 2023 e tem data de entrega prevista para julho de 2027.

O edifício possui recursos diferenciais nas áreas comuns, como bluetooth, carregamento de celular por indução, reconhecimento facial, vaga para carro elétrico e delivery com droneport, além de espaços como beauty, gourmet, fitness, kids, pet, meeting room e sport bar.

Monvert

Monvert. Crédito: Divulgação

Localizado na Rua Estácio Gonzaga, no Horto Florestal, o Monvert, também da construtora OR, possui quatro suítes, com opções de 230,21m² e 285,38m², que custam em média R$3,8 milhões e R$4,7 milhões, respectivamente. Lançado em 2018 e entregue no início de 2023, ainda possui unidades à venda.

Nas áreas de lazer, o empreendimento oferece pool bar, bangalôs, yacht bar, quadra de tênis, quadra de squash, quadra de beach tênis, espaço gourmet, espaço kids, sport bar, boliche, salas de reunião, teen lounge, sala de massagem, sauna úmida, sauna seca, piscina coberta, sala multiuso e mais.

Morro Ipiranga Residence

Morro Ipiranga Residence. Crédito: Divulgação

Localizado na Rua José Pancetti, na Barra, o Morro Ipiranga Residence é um empreendimento da Prima com o grupo Acciona, com entrega prevista para janeiro de 2024. São apartamentos de 210 m² com quatro suítes, sendo 20 pavimentos, com duas unidades por andar. Cada apartamento terá direito a três vagas de garagem e um depósito privativo. Os valores variam de R$2,5 milhões a R$3,3 milhões.

De alto padrão e com vista permanente para o mar, o Morro Ipiranga Residence prima por diferenciais em todos os detalhes, oferecendo variadas configurações de plantas e atributos de automação e sustentabilidade, como estações para carregamento de veículos elétricos. Quanto ao lazer, há espaço gourmet, salão de festas, salão de jogos, espaço fitness, spa, sauna, piscina com deck, brinquedoteca, parque infantil, playground e mais.

Sublime Horto House

Sublime Horto House. Crédito: Divulgação

Também da Prima Empreendimentos, o Sublime Horto House está localizado na Rua Sapucaia, no Horto Florestal. Com unidades de quatro a cinco suítes e preços a partir de R$2,9 mihões, são 10 opções de plantas, de 225,53 m² a 494,89 m², sendo esta última chamada de PentHouse, que ocupa um andar inteiro e custa R$8 milhões. Todas as unidades possuem piscina privativa na varanda. A previsão de entrega é para junho de 2026.

Com quatro andares de área de lazer, totalizando mais de 5 mil m², tem espaços como quadra de areia, quadra de tênis, bicicletário, academia, quadra de esportes e piscina coberta, além de yacht lounge, lounge relax, pet care e pet place, por exemplo. Vale destacar que o empreendimento possui os selos de sustentabilidade Green Building Council e IPTU Verde.

Horto Parque Barcelona

Horto Parque Barcelona. Crédito: Divulgação

Localizado na Rua Estácio Gonzaga, no Horto Florestal, o Horto Parque Barcelona, da Prima Empreendimentos, foi entregue em junho de 2023. São dois apartamentos por andar, com planta de quatro suítes com 171 m². Os valores variam de R$1,8 milhão a R$2,6 milhões. São quatro vagas de garagem por unidade, além de depósito exclusivo.

A área de lazer possui espaços como piscina com borda infinita, parque infantil, salão de festas, pet place, espaço fitness com sauna e massagem, quadra de tênis, espaço gourmet e brinquedoteca.

Cedro

Cedro. Crédito: Divulgação

Localizado na Avenida Santa Luzia, no Horto Florestal, o Cedro, da Civil Construtora, possui quatro suítes e 154,5 m². Lançado em julho de 2021, tem previsão de entrega para dezembro de 2024. Os preços ficam entre R$1,7 milhão e R$2 milhões.