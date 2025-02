CAMPEÃO DE CONHECIMENTO

Conheça o estudante de escola pública baiana que acumula 18 medalhas em olimpíadas

Ele diz que se prepara estudando em casa, assistindo videoaulas e revisando provas antigas das olimpíadas.

Aluno do 9º ano do Colégio da Polícia Militar da Bahia (unidade Dendezeiros), o estudante Enzo Gabriel Dias, 14 anos, acumula o total de 18 prêmios em olimpíadas. Dentre estes estão duas medalhas de Ouro conquistadas na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP) 2024, sendo uma na competição regional e outra na nacional. >

Para conquistar o feito, ele diz que se prepara estudando em casa, assistindo videoaulas e revisando provas antigas das olimpíadas. "Me sinto orgulhoso de mim mesmo por estas conquistas, pois mostra que o esforço foi recompensado e reconhecido. Essas olimpíadas são importantes para o futuro por trazer benefícios, como bolsas em programas de iniciação científica e vagas olímpicas em universidades”. >

Segundo Enzo, o seu interesse pelas olimpíadas do conhecimento foi despertado através da realização da prova da primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), em 2022. “Após ser classificado para a segunda fase e ter conquistado Medalha de Ouro, me interessei ainda mais pelas olimpíadas, em especial pelas de Matemática”, disse o estudante, que sempre teve aptidão para a área de exatas. >

No currículo do estudante também estão conquistas como Medalha de Ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), em 2022 e 2024; Medalha de Ouro na competição Regional Nordeste da Olimpíada Mandacaru de Matemática, em 2023; Medalha de Prata na competição nacional da Olimpíada Canguru de Matemática, em 2023 e 2024; Medalha de Ouro na competição nacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA), em 2014; Medalha de Ouro na competição estadual na Olimpíada Matemática do Estado da Bahia (OMEBA); e Menção Honrosa na competição nacional da Olimpíada de Matemática da UNICAMP (OMU), dentre outras. >