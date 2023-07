Conheça o maestro que deve assumir regência da Osba

Cláudio Cruz, diretor da Osba . Crédito: Acervo Pessoal

O novo diretor artístico e regente da Osba, Cláudio Cruz, teve seu nome publicado nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial do Estado após o resultado da etapa classificatória.



O músico é violinista, maestro e começou como solista com apenas 12 anos. Aos 15, tornou-se um dos spallas (primeiro-violino) da Orquestra Jovem da Funarj (Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro).

Filho de João Pereira Cruz, fabricante baiano de violinos nascido em Andaraí, na Chapada Diamantina, Cláudio, aos 18 anos, ingressou na Osesp (Orquestra do Estado de São Paulo), a convite do Maestro Eleazar de Carvalho.

Três anos depois, aos 22, tornou-se spalla da orquestra, cargo que ocupou até 2014. Em toda carreira como músico, Cruz recebeu importantes prêmios, como o Grammy Awards, Prêmio Carlos Gomes, Prêmio Bravo e o Prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Artes.

Em 2001, virou Regente e Diretor Musical na Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto, ficando à frente do projeto durante oito anos. Depois, foi Diretor Musical da Orquestra Sinfônica de Campinas, Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e da Orquestra de Câmara Villa-Lobos.

Entre 2012 e 2015, Cláudio teve grande importância na música brasileiroa. Ele foi Diretor Musical da Orquestra Sinfônica de Campinas, Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e da Orquestra de Câmara Villa-Lobos. Além disso, a orquestra realizou grandes concertos no Lincoln Center, em Nova York, e no Kennedy Center, em Washington, nos Estados Unidos.

Com o trabalho envolvendo jovens pelo Brasil, Cláudio conseguiu se aproximar do Neojiba. Há alguns anos, Cruz regeu o Osba, sendo convidado pelo Ricardo Castro a acompanhar um ensaio da Orquestra 2 de Julho.

Ao longo dos anos, acompanhou com admiração o crescimento do Neojiba em várias cidades da Bahia, além da realização das turnês pela Europa e a participação em importantes festivais internacionais. Em 2020, foi convidado a reger a orquestra, e ficou novamente surpreso com a seriedade, o respeito e a dedicação aos jovens e ao ensino profissional da música, possibilitados pela eficiente administração do programa.