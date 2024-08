ENSINO SUPERIOR

Conheça os valores dos cursos mais procurados nas faculdades privadas baianas

Aqueles que têm o objetivo de ingressar no Ensino Superior têm como missão, além da escolha da carreira, a busca por instituições que caibam no orçamento. Na Bahia, o curso mais buscado pelos estudantes nas faculdades privadas é Direito, seguido de opções diversas, que incluem desde áreas da saúde e educação até pedagogia. Pensando em facilitar o processo de busca pelas melhores oportunidades de preço, o CORREIO fez um levantamento do valor dos cursos mais procurados nas instituições privadas baianas. Veja abaixo: