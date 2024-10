INDO PARA SALVADOR

Conheça vítimas de acidente aéreo que matou 5 pessoas em São Paulo

Quatro das cinco vítimas do acidente aéreo em São Paulo já tiveram a identidade divulgada. Todas as pessoas que estavam no voo eram funcionários da empresa baiana Abaeté Aviação. Eles eram um comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico.