INDÚSTRIA

Construtora apresenta nova marca e volta a destacar o nome Odebrecht

Mudança marca processo de reestruturação financeira em empresa

Donaldson Gomes

Publicado em 2 de maio de 2025 às 10:38

Rodrigo Vilar, diretor de Comunicação e Marketing Crédito: Divuulgação

Criada em 1944 como Construtora Norberto Odebrecht (CNO), a principal empresa do Grupo Novonor passa por uma nova atualização de marca, consolidando um ciclo de transformação em seus 80 anos de história. A partir desta sexta-feira (dia 2), a identidade visual da companhia será renovada, acompanhando o momento vivido pela empresa após a recente homologação do seu plano de reestruturação financeira. A sigla “OEC”, até então central no logotipo, dá lugar ao nome “Odebrecht”, mantendo o descritivo “Engenharia & Construção”, que indica o seu segmento de atuação. Já a Novonor, holding de investimentos que, além da construtora, controla empresas dos setores imobiliário, concessões e petroquímica, mantém o mesmo nome e marca atuais. >

Nova marca da Odebrecht Engenharia & Construção Crédito: Divulgação

Com mais de 30 contratos ativos em carteira, a Odebrecht Engenharia & Construção é a maior construtora pesada do país, de acordo com o mais recente ranking publicado pela revista especializada O Empreiteiro. A empresa emprega mais de 18 mil pessoas em obras e escritórios distribuídos pelo Brasil, Peru, Angola e Estados Unidos. Apenas nos últimos cinco anos, entregou mais de 36 projetos em sete países – Brasil, Estados Unidos, Peru, Panamá, República Dominicana, Angola e Gana –, somando mais de US$ 16 bilhões em investimentos de clientes públicos e privados.>

O nome Odebrecht sempre esteve presente nas marcas da construtora, inclusive na última peça lançada em 2019. Na nova identidade, ele retorna ao centro do logotipo com mais evidência. O símbolo gráfico também foi redesenhado: sai o quadrado de lados arqueados e sobrepostos e entra a letra “O” centralizada em três segmentos de linhas curvas, levemente espaçados entre si, mantendo as cores azul, verde claro e verde escuro. A proposta transmite o conceito de movimento contínuo e remete ao tripé “Sobreviver, Crescer e Perpetuar”. Essa tríade dá nome à principal coletânea de livros escritos pelo fundador da empresa, Norberto Odebrecht, que sistematiza um conjunto de princípios, conceitos e valores que são a base da cultura corporativa da empresa.>

A manutenção das cores no símbolo gráfico favorece uma transição orgânica de sua aplicação nas obras e escritórios. Já a sua reestilização resgata as origens, ao mesmo tempo em que se lança ao futuro, num momento de reaquecimento do mercado de infraestrutura. >

De acordo com Rodrigo Vilar, diretor de Comunicação e Marketing, a renovação da marca é apresentada num contexto de evolução natural após importantes movimentos implementados pela companhia nos últimos anos. “A mudança vem para evidenciar um novo momento, após um ciclo definidor de ações estruturantes e entregas de projetos que reposicionaram a empresa no mercado, mantendo-a como líder e referência em seu setor”, avalia. >

As tríades fazem parte da cultura interna da empresa. Além do “Sobreviver, Crescer e Perpetuar”, um dos ensinamentos presentes aborda a “disciplina, que gera o respeito e consolida a confiança”. Fala da relação entre pessoas de conhecimento que se unem em torno de objetivos comuns. Proporciona a convivência entre ao menos três gerações, com a transferência de conhecimento entre os mais experientes e mais jovens, construindo no presente com os ensinamentos do passado para moldar o futuro.>