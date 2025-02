SERVIÇO

Consultas médicas e exames de imagem são ofertados gratuitamente em Salvador; veja programação

Serviços começam a ser oferecidos no Imbuí e na Fazenda Grande I nesta segunda-feira (17)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador inicia as atividades do Programa Saúde nos Bairros no Imbuí e na Fazenda Grande I nesta segunda-feira (17). A programação continua normalmente em Itapuã e Vale do Matatu, onde os serviços foram prorrogados. >