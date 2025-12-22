Acesse sua conta
Contadora é presa por golpe de R$ 1,5 milhão em venda falsa de fazenda na Bahia

Corretora de imóveis que arquitetou a fraude está foragida

  Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 19:27

Polícia Civil
Crédito: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil prendeu uma contadora de 63 anos suspeita de participar de um golpe milionário envolvendo a falsa venda de uma fazenda no interior da Bahia. A ação faz parte da Operação Arizona, iniciada nesta segunda-feira (22) pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana, que também busca localizar uma corretora de imóveis de 52 anos, indicada como responsável por arquitetar o esquema.

Segundo as investigações, as duas mulheres simularam a negociação de uma propriedade rural situada no município de Castro Alves, que integraria um espólio. Para dar credibilidade à transação, a profissional da contabilidade teria se passado por inventariante dos bens, induzindo a vítima a acreditar que o negócio era legítimo.

Convencido da regularidade da venda, o comprador realizou uma série de transferências bancárias que, somadas, chegaram a R$ 1,5 milhão. A apuração revelou que parte expressiva do dinheiro foi depositada em uma empresa ligada à contadora, que mantém um escritório em Feira de Santana.

Após solicitação de bloqueio das contas e análise detalhada das movimentações financeiras, a Polícia Civil identificou indícios de lavagem de dinheiro e de ocultação dos valores obtidos de forma ilícita. As investigações se estenderam até Lauro de Freitas, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão.

A contadora teve a prisão preventiva cumprida e permanece à disposição da Justiça. Já a corretora, que também teve a prisão decretada, segue foragida e é procurada pelas autoridades.

