ACIDENTE

Contêiner cai de caminhão e provoca engarrafamento em saída para a BR-324

Carga terá que ser esvaziada para remoção do contêiner e liberação do trânsito

Um acidente provoca engarrafamento na saída para a BR-324 na altura do Bela Vista no início da manhã desta quinta-feira (22). Isso porque um contêiner caiu de um caminhão de carga, ficou atravessado na pista e interrompe, parcialmente, o trânsito no local. O acidente ocorreu por volta das 5h30, de acordo com agentes da Transalvador presentes no local. No entanto, ainda não foi retirada.