TRÂNSITO LIBERADO

Contêiner na saída da BR-324 é retirado após mais de 12h na pista

Após mais de 12h, foi retirado da pista o contêiner que provocou engarrafamento na saída para a BR-324 , na altura do Bela Vista. A carga caiu de um caminhão, ficou atravessado na pista e interrompeu, parcialmente, o trânsito no local durante a quinta-feira (22).

A operação foi realizada por uma empresa particular e o trânsito já flui normalmente. No local, a reportagem apurou que o condutor do caminhão que carregava a carreta tentou desviar de uma pessoa em situação de rua que estava no meio da via. Ao frear e virar o volante, porém, o contêiner teria virado na carroceria e caído, justamente na saída para a BR-324.