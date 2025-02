ACIDENTE

Contenção desaba no Porto da Barra após homem cair da calçada; veja vídeo

Ocorrência foi na tarde desta quarta-feira (26) e gerou um efeito cascata: estruturas caíram na areia

As estruturas que separam a calçada do Porto da Barra e a areia da praia vieram abaixo na tarde desta quarta-feira (26). Um homem ainda não identificado teria mexido em uma delas, o que gerou o desequilíbrio: ele caiu na areia e as 11 estruturas, em um efeito cascata, também desabaram.