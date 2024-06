Contratação de catadores em grandes festas juninas pelas prefeituras é cobrado pelo MPT

O Ministério Público do Trabalho (MPT) está cobrando, pelo menos, 31 municípios baianos que programaram grandes festas juninas para que as prefeituras contratem o serviço de cooperativas ou associações de catadores de recicláveis. O objeto é garantir a estruturação de um sistema de coleta e reciclagem dos resíduos sólidos, dando um destino correto a latas e garrafas plásticas e de vidro geradas em grande volume durante esse tipo de evento, além da geração de renda para os catadores.

Foram encaminhadas 21 recomendações diretamente aos gestores municipais, agendadas audiências com prefeitos de quatro cidades e outras três foram notificadas a apresentar informações sobre reciclagem nas festas programadas, segundo a procuradora Adriana Campelo, que atua na promoção do trabalho digno de catadores de recicláveis.

Dentre as cidades que terão audiências sobre reciclagem nas festas juninas com procuradores do MPT estão Ilhéus, Itabuna, Juazeiro e Santo Antônio de Jesus. Entre as cidades que receberam recomendações estão Salvador, Camaçari, Candeias, Guanambi e Jequié.