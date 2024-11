CONSCIÊNCIA NEGRA

Corecon realiza evento com diálogos sobre a economia e o empreendedorismo negro na Bahia

Programação gratuita ocorrerá na próxima terça-feira (12)

Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 20:26

Diálogos sobre a economia e o empreendedorismo negro na Bahia Crédito: Divulgação/Corecon-BA

O Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon-BA) realizará um evento em alusão ao Dia da Consciência Negra em Salvador, na próxima terça-feira (12), às 8h30. Com o tema 'Diálogos sobre a economia e o empreendedorismo negro na Bahia’, a programação será realizada no Sebrae Costa Azul e é 100% gratuita, com direito a certificado. As inscrições podem ser feitas aqui.

Confira a programação completa:

Das 08h30 às 08h40 – Boas vindas e credenciamento

Das 08h40 às 09h - Abertura:

Isabel Ribeiro – Presidente Corecon-Ba

Ângela Guimarães – Secretária da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos povos e comunidades tradicionais (Sepromi)

Mariana Accioly Lins Guimaraes – Programa Diversidade – Sebrae Bahia

Das 09h às 09h30: Contribuições Invisibilizadas - O Papel das Pessoas Negras na Economia do Conhecimento no Brasil.

Expositora: Luciene Reis - Graduada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Católica do Salvador, com especialização em Produção de Conteúdo para Educação Online pela UFBA. Mestra em Desenvolvimento e Gestão Social pela mesma instituição. Sua pesquisa focou na área de Economia Comportamental, Democracia Digital e racismo epistemológico, abordando o impacto da ausência do conhecimento produzido por pensadores negros na formação administrativa e econômica brasileira.

Mediador: Edval Landulfo - Graduação em Ciências Econômicas pela Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia (2002), especialista em Controladoria e Finanças pela Faculdade de Tecnologia e Ciências (2012). Economista, Palestrante, Coach e Educador Financeiro, tem experiência na área de Finanças Pessoais, com ênfase em Economia Doméstica. Vice-Presidente do Corecon-Ba.

Das 09h30 às 09h40: Debates

Das 09h40 às 10h10: Os números do afro empreendedorismo na Bahia.

Expositor: Anderson dos Santos Teixeira - Bacharel em Economia (UFBA, 2013) com especialização em Gestão Empresarial (Estácio, 2018); mestrado Profissional em Desenvolvimento e Gestão Social (UFBA, 2022). Ocupa o cargo de analista técnico do Sebrae Bahia, na Unidade de Gestão de Estratégica (UGE) - Gestor do núcleo de estudos e pesquisas da instituição.

Mediadora: Andrezza Batista - Graduanda em Economia pela Universidade Federal da Bahia. Tecnóloga em Processos Gerenciais pela Unijorge; Presidente da Ágora Consultoria Jr, Empresa Júnior da Faculdade de Economia; Supervisora do Projeto Empresa Júnior de Economia: Empreendedorismo e Análise Econômica; Estagiária em Consultoria na Ásense Impulsionadora de Negócios.

Das 10h10 às 10h20 - Debates

Das 10h20 às 10h30 – Intervalo para café

Das 10h30 às 11h – Dados sobre desigualdades raciais e de gênero no mercado de trabalho.

Expositor: Codjo Olivier Sossa - Doutor em Estatística no Programa de Pós-Graduação em Estatística da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE; Mestre em Economia Pelo Programa de Pós-Graduação em Economia (2016-2018, PIMES/UFPE); Possui graduação em Ciências Econômicas com Especialização em Estatística-Econometria pela Faculdade de Ciências Econômicas e de Gestão (FASEG, 2012) da Universidade de Abomey-Calavi (2010-2011); Atua como Pesquisador da temática Afro-indígenas no Brasil e como Assessor Estatístico de estudos e projetos no Coletivo de Famílias Indígenas Pankararu de Petrolândia (COFIPPE); É professor substituto na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS-BA).

Debatedora: Ana Georgina da Silva Dias - Graduada em Ciências Econômicas, pela Universidade de Brasília – UnB. Atualmente Supervisora Técnica do Escritório Regional do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicas – DIEESE na Bahia. Entre as principais atividades desenvolvidas estão a assessoria e formação sindical, com destaque para a negociação coletiva.

Das 11h às 11h10 - Debate

Das 11h às 11h30: História e contribuições do Instituto da Reparação para o combate ao racismo

Expositor: Ailton Ferreira - Coordenador do Instituto Reparação; Comentarista do Instituto Conhecimento Liberta (ICL) Notícias; Assessor especial da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SEADES); Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA); Pós – Graduado em Gestão de Direitos Humanos pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB, em Políticas Públicas (UNEB), especializado em Comunicação, Cidadania e Mobilização Social (UFBA/UNEB/UNB) e especialista em Gestão do Terceiro Setor, com ênfase para as Instituições do Movimento Negro (Faculdade Visconde de Cairu).