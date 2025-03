REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR

Corpo carbonizado é encontrado dentro de carro em Simões Filho

Vítima foi identificada e tinha 23 anos

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), o corpo é de Leonardo Oliveira Sobral. Ele foi encontrado por agentes da Polícia Militar (PM), na Rua da Forja Bahia. A vítima seria filho de empresários de Feira de Santana, apontam informações da TV Bahia. >

A PC ainda não identificou a autoria do crime e também a motivação. O Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) realizou as primeiras diligências de apuração do caso. >