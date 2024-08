FEMINICÍDIO

Corpo de delegada morta pelo noivo é sepultado: 'Dava palestras sobre violência contra mulher e foi vítima'

O velório e o enterro aconteceram no Cemitério Parque das Flores. Policiais também estiveram no local para se despedir de Patrícia.

O delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha, também compareceu ao enterro. Ele falou da importância de casos de violência doméstica serem denunciados. "A gente ressalta a necessidade de as mulheres não se calarem, de buscarem apoio da polícia, da família principalmente, e registrar sempre que for vítima de violência", disse. Tancredo Neves já tinha várias denúncias contra ele, por motivos variados.

Patrícia nasceu no Recife e se formou em letras, jornalismo e direito. Ela foi professora de português e língua inglesa em escolas públicas de Pernambuco. Depois, ela foi aprovada no concurso para delegada na Bahia, onde vivia havia 10 anos. Ela trabalhou na delegacia de Barra, no Oeste baiano, e depois em Maragogipe e São Felipe, antes de ser lotada em Santo Antônio de Jesus como plantonista.

O crime aconteceu na noite do sábado (10) e o corpo de Patrícia foi achado no domingo, no banco de carona do próprio carro, em uma área de mata em São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).