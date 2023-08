Corpo de homem que desapareceu em rio é encontrado

O corpo de Luann Pablo Lembrace Viera, que estava desaparecido no rio Jucuruçu, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (21). Segundo informações da Marinha, o corpo foi encontrado por volta das 8h.



"A MB lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares da vítima", diz a nota enviada pela Marinha. Segundo a força armada, um inquérito vai ser instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades. Após a conclusão, os documentos serão encaminhados ao Tribunal Marítimo.