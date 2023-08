Corpo de mulher é achado com sinais de estrangulamento em tanque d'água no sul da Bahia

Uma jovem de 22 anos foi achada morta dentro do tanque de água de casa em Canavieiras, no sul da Bahia. Vizinhos encontraram o corpo de Viviane Souza Santos neste domingo (6).



O corpo estava em uma residência na Rua H, no bairro Jardim Burudunga, e tinha marcas de estrangulamento. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é o ex-companheiro de Viviane, que não teve nome divulgado.



Segundo as primeiras informações, o ex ameaçava Viviane.