CRIME

Corpo é encontrado com marcas de tiros em Vila de Abrantes

O corpo de um homem foi encontrado com marcas de disparo de arma de fogo na Rua Murici, em Vila de Abrantes, em Camaçari, na manhã de domingo (5). A identidade da vítima não foi divulgada.

No local, uma equipe da Polícia Militar acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para realizar a perícia e remover o corpo.

A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado e as investigações estão em curso. Assim como depoimentos estão sendo coletados e os laudos periciais vão colaborar com as apurações.