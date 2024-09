EXTREMO SUL

Corpo é encontrado próximo a aldeia indígena em Porto Seguro

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro na manhã desta segunda-feira (30) na Estrada da Aldeia da Jaqueira, localidade de Ponta Grande, em Porto Seguro, no extremo-sul baiano. A via fica próxima a Aldeia Reserva da Jaqueira, que abriga indígenas do povo Pataxó.

De acordo com a Polícia Civil (PC), ele foi identificado como Alisson Fernandes de Souza e foi visto pela última vez bebendo na área central do munícipio. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT - Porto Seguro). Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas e diligências são realizadas para esclarecer as circunstâncias do caso.