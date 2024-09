SALVADOR

Corpo é encontrado próximo a campo de futebol em Sussuarana

Um homem foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (30) próximo a um campo de futebol na Rua Botago, nas imediações ao Parque Jucélia, em Sussuarana. O De acordo com a Polícia Civil (PC), a vítima, ainda sem identificação, foi encontrada com marcas de tiros.

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que policiais da 48ª Companhia Independente (CIPM) receberam a informação de que um homem havia sido morto na região. Ao chegarem no local, a guarnição acionou o Departamento de Polícia Técnica para a remoção do corpo.

Ainda segundo a PC, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), investiga as circunstâncias do caso. Guias para perícia e remoção do corpo foram expedidas e diligências estão sendo realizadas para identificar a vítima, autoria e motivação do crime.