Corpo esquartejado é encontrado em sacos na Gamboa de Cima

O corpo de um homem foi encontrado esquartejado na Gamboa de Cima, em Salvador. As partes do corpo estavam em sacos plásticos e foram encontradas na noite de quinta-feira (3).



Segundo a PM, policiais militares do 18º BPM foram acionados pelo Cicom para averiguar uma denúncia de que um corpo do sexo masculino, tinha sido deixado na Rua Gamboa de Cima. Os militares isolaram a área e acionaram o DPT para a remoção do corpo e realização de perícia.